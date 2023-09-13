moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

林毅夫：中國經濟不會日本化

標籤：經濟

【明報專訊】內地人口老齡化、債務問題趨升、房地產價格下跌，加上近月信貸投放增加但未對投資有明顯幫助，近期市場興起中國經濟是否開始重複日本1990年代經濟長期放緩的迹象。世界銀行前首席經濟學家兼高級副行長、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫認為日本資產負債表收縮，原因是缺乏產業升級帶動增長，中國仍有不斷產業升級空間，因此認為中國經濟不會出現日本化的問題。

林毅夫表示，日本經濟泡沫破滅，伴隨《廣場協議》簽訂後日圓升值，不少產業外移，加上美國迫使日本向其轉移最先進的半導體產業，政府亦放棄主導產業政策，此後除了汽車工業，再沒有新增國際領先的產業，不能透過產業升級提高生產力，居民收入便不能增長，企業和居民只能專注償還泡沫時期的借債，導致資產負債表收縮。相對而言，林毅夫指中國仍在發展階段，有不少產業升級空間，內地人口多，在產業發展上擁有人才、市場優點，加上內地硬件生產配套完善，帶來的優勢更多，現時已體現在通訊設備、電動車等先進產業。他認為內地繼續提高生產率水平，企業繼續增長下，償還借債便不是問題。

經歷逾十年發展，有意見認為隨着內地人口和資本回報率下降，未來經濟增速將會放緩，例如國際貨幣基金會預計未來5年或GDP增長只有4%以下。不過，林毅夫認為，內地經濟發展得益於後來者優勢，透過引進、消化和吸收外來技術，帶動技術創新提升生產力，至2035年前每年仍可以有5%至6%增長。

至2035年內地經濟有年增8%潛力

林毅夫指出，代表人均勞動生產力水平的人均GDP，中國內地在2019年是美國的22.6%，相當於德國於1946年、日本於1956年和韓國於1985年，當時與美國的差距水平，她們在及後16年每年約有8%增長。加上內地在人力、市場和生產優勢有助生產力提升，林毅夫認為內地經濟至2035年有每年增長8%的潛力，不過相關增長潛力也受地緣政治影響技術進口，解決城鄉收入差距、為減少排放淘汰舊有技術等因素影響。

明報記者 歐陽偉昉