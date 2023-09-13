港股連跌5日險守18000 成交縮至逾兩周最少

人民幣周一反攻後，離岸人民幣昨在7.3兌一美元關口爭持，恒指於萬八點心理關口亦展開攻防戰。恒指低開80點，早段最多曾跌204點，低見17,892點，但低位有買盤吸納，其後恒指最多升49點，高見18,145點，最終收市跌70點，報18,025點。港股連跌5日，共挫818點或4.3%。科指同樣五連跌，收報4063點，跌0.5%。

內房股做好 遠洋抽升八成

內房股做好，遠洋集團（3377）爆升82%；恒大（3333）曾再升逾兩成，收市升半成；合景泰富（1813）抽升15.2%。碧桂園（2007）據報有6隻債券獲批展期，股價升3.8%。融創（1918）曾炒高16.9%，收市倒跌7.5%。

重磅股方面，阿里巴巴（9988）本周完成高層換班，管理層宣布確立兩大戰略重心，全日仍跌近2%；騰訊（0700）及美團（3690）下跌不足1%。

電動車特斯拉（美：TSLA）獲大摩唱好，隔晚股價爆升一成，本港上市電動車股亦向好。比亞迪（1211）升2.8%，為表現最好藍籌。理想汽車（2015）及小鵬（9868）升約1%；零跑汽車（9863）升3.5%。

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，港股連跌5日，走勢屬差，包括恒指已是第3日低收於所有移動平均線之下，而且9月出現先高後低格局，如果恒指不能升回月初的高位，技術上屬偏淡，就算其間因有利好消息刺激而「拗腰」，指數抽升之後仍會下跌，始終內地經濟基本面差，尤其是內房，就算有政策出台，一二線城市銷情改善都是部分樓盤；三四線城市情况更是令人擔憂，因為內地失業人口上升。加上本港樓市持續偏弱，預期港股可能下試8月的低位17,573點。