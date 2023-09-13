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3個月離岸人民幣拆息見5年高

【明報專訊】人民銀行昨日將人民幣中間價調升至7.1986，較市場預測均值偏強866點子，繼續發出維穩人民幣匯率的信號，在岸人民幣守穩於7.3關口前；離岸人民幣則於7.3關口上落，走勢大致窄幅爭持。而離岸人民幣HIBOR昨日全線上升，3個月期更創2018年以來最高水平，有分析指出，有傳人行收緊企業5000萬美元以上額度購匯，或令離岸市場人民幣銀根抽緊，促成人民幣HIBOR全線上升。

內地官媒《中國證券報》昨引述專家的觀點稱，人民幣對美元匯率貶值壓力主要是短期且階段性。隨美聯儲加息已接近尾聲，外部壓力有望逐步緩解，加上國內支持政策加快顯效，經濟基本面回升向好，人民幣匯率在合理均衡水平上，保持基本穩定有堅實基礎。

匯豐：降下半年人幣匯率目標至7.3

匯豐發表報告指出，早前基於對中國增長穩定的預測，以及預期美聯儲從明年第二季開始降75個基點，故調低第三、四季人民幣匯率目標至7.30水平（原分別為7.15及7.1），至明年底回升至7.2水平。報告指未來人民幣匯率有根本改善取決於，內地政策發揮實際作用，經濟數據明顯回升以恢復市場信心；美聯儲結束加息期及明年第二季開始減息。

昨日，離岸人民幣HIBOR全線上升，其中隔夜離岸人民幣HIBOR上漲51個基點至4.44厘創去年4月以來最高；1個月期離岸人民幣HIBOR上漲66個基點至4.6厘創3周新高；3個月期離岸人民幣HIBOR上漲24個基點至約4.11厘，為2018年以來最高（見圖）。

盧楚仁：未來走勢「易跌難升」

日前外電引述消息人士稱，人行收緊內地企業5000萬美元或以上額度的購匯，獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，該因素或令銀根緊張，促使離岸人民幣HIBOR全線上升。他又稱，即使人民幣短期出現反彈，但長期走勢仍要視乎內地經濟數據、貨幣政策取態等因素，才有條件出現升勢，更形容人民幣未來走勢是「易跌難升」。