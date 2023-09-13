moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

阿里吳泳銘：三大業務加大戰略投入

【明報專訊】阿里巴巴（9988）完成管理層交接後，新上任的首席執行官及董事吳泳銘昨日發布全員信，宣布集團將確立「用戶為先」、「AI驅動」兩大戰略重心，並圍繞重心梳理業務。在此基礎上，阿里將對三類業務加大戰略性投入，包括技術驅動的互聯網平台業務、AI驅動的科技業務、全球化的商業網絡。

吳泳銘提到，所有業務根基是用戶價值及帶來的用戶留存，阿里必須更加開放，包括與傳統意義上的競爭對手開放合作。他對管理團隊年輕化提出明確要求和目標，4年內將讓85後和90後成為主力管理者，創造更多年輕的阿里人成為阿里的核心力量的機制和文化環境。

目標4年內85後90後主力管理

吳泳銘強調「時代在變，阿里必須變」，現時傳統互聯網模式嚴重同質化已走向存量競爭，AI人工智能為代表的新技術正成為全球商業發展的新動能，認為「如果跟不上AI時代的變遷，一定會有新的物種將我們取代」。因此集團需自我變革，他希望阿里各項業務要能對未來5年以上的趨勢做出判斷，並敢於提前進行戰略投入和產品創新。

至於集團的「1+6+N」組織變革，吳泳銘表示，會繼續深入此組織變革，支持各業務探索合適自身特點的組織模式與商業路徑，集團依然是所有業務線的堅實後盾。阿里股價繼續受人事變動影響，昨全日跌2%，收報86.3元。