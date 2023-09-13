內企加快赴港上市 近百企業已備案 中證監收緊A股IPO 部分行業傳遭勸退

《上海證券報》報道，根據中證監官網資料，截至9月7日，3月底以來中證監已收到超過138家企業的備案申請。當中已取得中證監境外上市備案通知書的企業有31家，正在備案流程中的企業107家。從申請備案的企業行業看，該138家企業涉及出行物流、互聯網、通信、醫藥醫療、金融、化工、生物科技等行業。

單計過去5個多月備案擬來港上市的近百內地企業，若最終全數成功上市，已較去年上市新股84家，以及今年上半年新上市數目31家為多（見圖）。

分析：境外上市備案 降發行不確定性

內地多個部門早前宣布措施活躍資本市場、提振投資者信心，包括收緊A股IPO節奏。中證監當時指出，會完善一二級市場逆周期調節機制，根據近期市場情况，階段性收緊IPO節奏，促進投融資兩端的動態平衡。市場預料短期或有更多新股來港上市。

報道引述君奇資本總裁王井雙表示，A股IPO節奏放緩，境外IPO悄然加速。境外上市備案規則有利於平衡境內企業國際化發展與監管保障的需求，大幅降低企業發行的不確定性。

事實上，內地自8月15日以來，已經有6家「衣食住」企業IPO暫緩上市。有投行人士分析，可能是IPO階段性收緊之後，進行實質性的勸退。

截至目前，獲得境外上市備案通知書的知名企業包括知行汽車、第四範式智能、十月稻田、優必選、極氪等。其中AI獨角獸第四範式智能，在獲得中證監境外發行上市及境內未上市股份「全流通」備案通知書後，9月已通過港交所（0388）上市聆訊。另騰訊投資內地汽車服務平台途虎養車將於今日舉行上市記者會，據知明日（周四）開始公開招股，此前有報道提到，目標集資規模約2億美元。

明報記者