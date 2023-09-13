萬達商管已兌付38億人幣債券

萬達商管上市死線已延至11月底

據接近萬達的消息人士指出，回售兌付完成後，萬達商管年內已無公開境外債到期風險，目前最大的風險仍來自於萬達商管能否在今年年底上市。據悉，萬達商管仍在推進上市相關工作，並在9月初大連萬達集團在香港進行了一次詢價路演，主要目的是為上市詢價以及和投資機構進行商談。

珠海萬達商管已4次向港交所提交上市申請，萬達集團已與境外債權人約定，將珠海萬達商管的上市日期推遲至今年11月30日，若最終上不了市，萬達需按對賭協議，萬達不但要贖回380億元，並要支付12%的利息。

碧桂園6隻債券獲批展期

此外，據報碧桂園截至9月11日晚上10時，碧桂園旗下8隻債券的展期方案中，已有6隻獲批展期，暫仍有兩隻未通過。今次通過展期方案的境內債分別為「21碧地03」、「20碧地03」、「19碧地03」、「21碧地04」、「21碧地01」及「21碧地02」，而暫未獲通過的「16騰越02」、「20碧地04」的投票時間將延期一日，即至9月12日晚上10時。是次8隻債券展期方案，涉及債券餘額近108億元。

融創3隻境內債今起停牌

另一內房融創中國（1918）旗下的境內實體融創房地產公布，將境內債「20融創02」、「H融創07」及「PR融創01」自今日（13日）起停牌，復牌時間另行公告。據融創指出，集團擬於9月30日根據持有人會議決議要求進行現金支付及小額兌付，因本期債券本息兌付流程需要，為保證後續平穩實施，保護廣大投資者的利益，而申請將上述債券停牌。