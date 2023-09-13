環聯：首季新增信用卡宗數升45%

虛銀發行最多循環貸款

首季新增信用卡宗數增幅顯著，當中屬於次級風險級別消費者的新增宗數升逾3.91倍，而次級風險級別消費者的信用額則較去年跌三成；報告亦指出，今年首季新增主要信貸產品宗數按年升32%；同期，新增循環貸款宗數及新增信用額增長均按年升15%，而其中次級風險級別消費者的新增宗數亦按年升35%。

報告亦發現，自虛銀進入信貸市場以來，首次成為發行最多循環貸款的機構，佔今年第一季總新增循環貸款宗數49%；而虛銀於私人貸款的市場佔有率亦日漸增加，佔季內新增私人貸款宗數的9%，按年升2個百分點；傳統銀行佔有率則由去年的44%下降至今年同期的40%。

環聯表示，新增貸款宗數強勁的增幅源自市場樂觀情緒，最新報告與環聯2023年第三季消費者脈搏調查數據脗合。該調查中45%受訪者對未來一年家庭財務狀况表示樂觀，更有35%計劃未來一年內申請新信貸或為現有信貸再融資。雖然現時香港處於高利率環境，仍有58%受訪者表示目前利率對他們未來一年申請信貸的決定只有輕微或沒有影響。另外，調查發現56%受訪者表示持有金融科技公司或虛銀貸款。