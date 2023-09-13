基金特區：富達：亞洲停加息 股債看好 區內外儲充裕通脹可控 經濟韌力高

富達維持西方主要已發展市場將出現衰退的預測，預料歐洲及英國將於2023年底，美國於2024年出現衰退。另一方面，亞洲市場將與歐美市場形成對比，受惠於宏觀經濟相對向好及更理想的增長前景，這為投資者提供相對吸引的機會。富達國際固定收益基金經理廖婉菁表示：「面對貨幣緊縮及經濟逆風帶來的不確定性，亞洲投資級別債基本面穩固及收益來源相對穩定，為投資者提供非常吸引的風險回報選擇。大部分亞洲經濟體正處於與歐美截然不同的貨幣政策周期，於利率見頂、外匯儲備充裕及通脹可控等因素支持下，經濟韌力相對較高。」

歐美經濟料年底至明年現衰退

廖婉菁認為，過往環球經濟增長放緩期間，亞洲投資級別債展現分散風險的作用，為投資者提供較已發展市場投資級別債更吸引的風險調整回報選擇，從而降低市况波動對投資組合價值的影響。隨着環球加息周期見頂，對亞洲投資級別債看法正面，投資者可以作為進入經濟周期下一階段前，捕捉更吸引的潛在收益。

亞洲市場提供吸引股息率

富達國際股票基金經理Jochen Breuer指出：「在亞洲市場，收益投資為較低風險的股票投資策略，尤其是於市場充斥不確定性期間。此策略專注發掘兼具優質商業模式、穩健資產負債表及估值吸引的企業，助投資者增強整體投資組合的防禦性。目前投資於防守性行業的理據充分，因此類股份往往可於不明朗市况提供較穩定的股息。與此同時，可配置部分資本於亞洲周期性股份，我們觀察到此類股份盈利將恢復增長，現時估值吸引。當中，於金融業及資訊科技行業內慎選企業，有望獲得較理想的潛在回報。」

他指出，近月對環球經濟前景的憂慮一直佔據各大頭條，市場情緒持續低迷。儘管宏觀環境對企業盈利有一定影響，但亞洲投資機遇仍存在。如印度及印尼的經濟持續穩健增長，具良好宏觀背景支持，而中國市場部分行業繼續展現韌力。接下來的關鍵是判斷哪些因素已反映，目前中國市場部分企業估值備受注目，或可提供具吸引力的風險回報。從股息角度看，亞洲市場提供吸引股息率和股息增長的選擇，其中台灣、澳洲和印尼等市場的股息率超過4厘，而韓國和印度等市場股息率及派息比率雖仍偏低，卻提供增長空間。投資者透過着重股息收益提升總回報的投資策略，於股市中發掘資產負債表穩健、現金流穩定的優質企業，有望繼續於亞洲市場實現長期資本增長，同時有助管控下行風險。

印度印尼越南受惠歐美重置生產鏈

富達國際亞太區股票主管Marty Dropkin解釋說，在市場波動期間，新興市場的吸引力可能被忽視。新興市場歷來為發達經濟體提供了具吸引力的經濟增長溢價。最近的增長故事有點乏善可陳，部分原因是中國經濟非全面復蘇，而且增長情况低於市場預期。幸而，中國近期召開政治局會議表明了對房地產行業的支持及刺激，有助投資氣氛改善。加上國家大宗商品價格上漲、貨幣政策持續寬鬆等，令亞洲整體經濟體在中期內有上行空間。

近年新興市場國家的財政狀况有所加強，經常帳有所改善，以美元計價的債務減少，外匯儲備增加。在疫情時，歐美等市場的公司將生產分散到其他低工資、高技能經濟體的國家。這一趨勢還導致新興經濟體之間的回報差異擴大，印度、印尼和越南等國家將尤其受惠。亞洲市場深受科技、媒體、娛樂和非必需消費品領域創新公司歡迎，也是大宗商品和金融企業的所在地，這些企業在大宗商品價格和利率上升的環境下會呈正面影響。

印度消費階層的增長主要集中在年輕人和農村地區。印度將從消費品和金融服務的滲透不足中受益，這將推動從運動鞋到信用卡等各種商品的需求。印度借貸佔GDP的比例是其他新興經濟體水平的一半，並且在未來幾年有大幅增長的空間，從而推動對提供儲蓄和保險產品的銀行和金融服務公司的需求。

印度借貸佔GDP比例低

印度政府對製造業和基礎設施建設的重視也是經濟中長期可持續增長的關鍵。除了增長的結構性驅動因素、強勁的人口結構、優質機構的存在和創業文化之外，富達對印度的消費和就業前景持樂觀態度。總括來說，富達多名基金經理認為新興市場股市具短期和中期驅動因素，包括積極的宏觀經濟推動力、更強勁的大宗商品價格環境，以及政府收支表改善的背景。同時，現時估值處於低位，對亞洲股債看高一線。

明報記者 龍彩霞

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