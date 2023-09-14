專業人士也要做KOL?

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當然，再跟她詳細了解下，其實CEO不是真的要做我們認知上的KOL，說得比較精準，應該是企業組織的思想領袖(Thought Leader)。其實公司高管，行業領頭甚至政府官員很多已經有策略地發展自己個人品牌，同時幫助公司和組織業務，個人與公司組織品牌並駕齊驅。

LinkedIn 搵工也搵Fans

LinkedIn是其中發展思想領袖的基礎平台，在很多不同的受眾眼中，這個平台居然仍然是一個「搵工平台」。其實，職涯發展是LinkedIn的其中一個好功能，但有更多的職場朋友會在平台上吸收行業資訊，所以這絕對是建立行業領導地位的好地方。

LinkedIn 的黃金一小時

要在LinkedIn這個競爭激烈的平台上脫穎而出，了解LinkedIn演算法和內容策略至關重要。在LinkedIn發布內容後的60至90分鐘內，LinkedIn會優先向與你最近互動過的人展示內容。這意味着平日建立活躍互動聯繫關係至關重要。跟你互動頻繁的人將成為你內容的首批觀眾，而如果他們對你的內容有興趣又肯以「互動」加持，您的內容就有更好的觸及率。

互動更講求質素

互動不僅僅意味Like或簡單的回覆，如「Congratulation」(恭喜)「Nice Work」(做得好)，更重要的是有價值的評論。與內容作者進行有意義的對話可以大大增加內容和帳號的可見度。如果內容引發其他用戶深入討論參與其中，就能更擴大內容影響範圍，這點LinkedIn的「爆發力」比其他社交媒體平台更大。評論要有建設性、說服力和內涵，讓其他人信任你的專業知識。

三種優質內容

以下是其中三種我在為客戶建立個人品牌時常用的有效優質內容類別：首先是個人故事和經驗分享，讓受眾更了解您的背景和價值觀；其次是作為行業領袖的見解和建議，分享專業見解和建議，為你的受眾提供有獨特價值的資訊；最後是第三方行業新聞或研究，這種新資訊可以展示你對行業的深入了解。

個人品牌的全方位發展

在LinkedIn上成功建立品牌需要時間和努力，而掌握LinkedIn演算法和內容策略是基本的開始。個人品牌的發展不能只靠單一平台，甚至是跨媒體，還有個人形象、語調、聲音和演說方式等也是關鍵。要做行業「KOL」可不是易事。

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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