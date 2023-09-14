人行下周港發行150億人幣央票 官媒：為穩匯率 不排除續在離岸市場增發央票

明報記者 歐陽偉昉

本港離岸人民幣拆息繼續抽升，隔夜拆息抽升75點子（1厘等於100點子）至5.1889厘，創1年新高，3個月拆息升12點子至4.2265厘，再創近5年新高。彭博社引交易員指出，國有大行在離岸拆出人民幣意願偏低，加上交易員平倉人民幣空倉提高離岸人民幣需求，令流動性更緊張。11時公布拆息後，離岸人民幣急升逾百點子（1元等於1萬點子）收復7.3，截至晚上9時半，人民幣在岸價報7.2795，上升106點子，離岸報7.2775，上升230點子，與在岸價倒掛，美匯指數上升0.11%至104.67，反映人民幣升值是由自身因素帶動。

本港離岸人幣拆息續抽升

人行昨日公布，本月離岸央票將於下周二（19日）投標，下周四（21日）交收。人行在2018年10月起在本港離岸市場發行多隻央票，以完善離岸人民幣市場收益率曲線，為其他離岸人民幣債定價提供基準，在2月至12月定期分8次發行。包括8月發行的3個月期央票增發100億元至200億元，今年以來增發200億元為歷年最多。《金融時報》文章指，此舉有效向離岸市場直接傳達政策意圖，人行及後可能繼續增發央票，加強對離岸人民幣流動性調節。

除人行發行的一年期以下央票，財政部6月在港發行120億元，2年期至10年期的人民幣國債，金額為歷來最多，深圳市、海南省等多個地方政府，近期亦在港發行離岸人民幣債券。截至今年7月，本港離岸人民幣資金池有9079億元，按月升0.06%。

星展：人幣或低見7.36

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡指出，離岸人民幣流動性抽緊，相關拆息上升收窄與美元息差，降低沽出人民幣、買美元套息交易的吸引力，有助人民幣在美匯上升下仍然升值。增發央票除了抽走直接流動性，亦增加在投標期間所鎖定的人民幣資金，間接進一步降低人民幣流動性，而投標金額通常是發行額的2至3倍。

不過李若凡認為，人民幣再升空間較有限，技術上在7.2435有較大阻力。基本因素方面，美國11月仍有加息機會，內地近期經濟數據較疲弱，若以上預期未見扭轉，加上9月季結後和10月初內地長假收緊流動性的因素消失，人民幣仍有可能見7.36的低位。