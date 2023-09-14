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恒指險守萬八 成交不足800億

標籤：經濟

【明報專訊】市場靜待美國通脹數據，觀望氣氛濃厚影響入市意慾，令港股大市成交縮減至798.59億元，為8月7日以來低。昨日恒指最多升174點，惟隨A股回落，恒指亦跟隨，收市跌16點報18,009點，連續第六天下跌。蘋果出新iPhone，舜宇（2382）升3.1%成表現最佳藍籌，惟瑞聲（2018）卻全日下跌，收市跌逾3.6%。

新iPhone未有驚喜 蘋果概念股個別發展

隔晚美股下跌，但港股夜期及ADR上升，恒指高開105點後最多曾升174點，高見18,200點，但隨着A股跌幅擴大，深圳創業板指數跌至2020年4月來低位，科創50指數亦見近一周最大跌幅，恒指倒跌一度失守萬八點關口，收市跌16點，報18,009點，低於10天、20天平均線；國指收報6235點，跌24點；科指跌22點，收4041點。

北水淨流出17.67億元，南水淨流出大增2.3倍至65.92億元人民幣。北水主要買入內房股，碧桂園（2007）及遠洋（3377）分別錄得1億元及7000萬元淨流入；盈富（2800）則走資21.7億元。

蘋果推iPhone15，但市場認為缺乏驚喜，蘋果概念股個別發展，舜宇升3.1%，為表現最佳藍籌，但瑞聲跌3.6%，高偉電子（1415）更跌逾半成。

歐盟對來自中國的電動車展開反補貼調查，多隻新能源汽車股齊齊向下（見另文）。科技股繼續捱沽，騰訊（0700）跌0.6%，阿里巴巴（9988）跌0.9%，美團（3690）跌1.4%；大市主要由金融股支撐，匯控（0005）升1.8%，友邦（1299）升0.8%，建行（0939）則升0.7%；

法巴看好中資股料年底最多升一成

科網股近期表現反覆，惟法巴亞太區股票及衍生品策略主管呂成看好恒生科技指數表現，多於恒生指數，因為科指的成分股大多與消費相關，或是受政策支持的行業如電動車股，恒指成分股同時包括地產及金融股，地產股近日面對盈利差過市場預期、地皮流標情况，銀行股則面臨貸款需求減少等問題，因此相信科指會有較佳表現。他又稱，目前到年底，適度看好中資股，預計仍有半成至一成的上升空間。