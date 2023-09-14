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法巴：內地今年GDP增長預測5.1%

【明報專訊】法巴發布全球經濟展望，預期中國內地今年GDP增長5.1%，明年則受高基數效應增長將稍為回落至4.5%。法巴大中華區匯率及利率主管王菊表示，今年7月政治局會議後推出的政策主要是減輕人民負擔，刺激經濟增長措施或要等到10月舉行的三中全會、年底的中央經濟工作會議後才有望出台。

法巴亞太區股票及衍生品策略主管呂成表示，雖然外界指內地出現消費降級趨勢，不過居民仍會在國內消費和出遊，內地即將迎來中秋節及國慶合共8天長假期，將是一個很好的測試機會，觀察其消費情緒表現。

料至年底人幣小幅升值

人民幣匯價方面，王菊預期，人民幣兌美元正於7.4水平尋底，相信內地經濟周期性數據或會逐漸有所改善，中國國債收益率逐漸築底，而美國國債收益率正嘗試見頂，相信最大利差的時間已過，第四季中美利差將迎來收窄空間，加上人行正發出非常強烈的外匯政策信號，反映其更傾向人民幣穩定在當前水平，料至年底人民幣匯價將小幅升值至7.2至7.3水平。

她又稱，如人民幣匯價要達至明顯及大幅升值，或需要等到明年下半年美國開始減息時，不過最壞情况或已過去，復蘇將需時及溫和，亦要關注10月及12月的政策會議走向。

美聯儲料明年中開始減息

外圍方面，該行環球宏觀研究主管及首席經濟師Luigi Speranza預期，美國貨幣緊縮政策正壓抑需求，第四季經濟增長會放緩，到明年上半年更會出現輕微衰退，今年美國經濟將按年增長2.2%，明年減慢至0.3%。他又稱，美國通脹將繼續回落，但房屋價格可能保持較強彈性，全年通脹將按年升4%，明年則按年升2.1%。該行料聯邦基金利率至今年底將維持5.25厘至5.5厘不變，明年中開始減息，明年底利率為4厘至4.25厘。