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花旗調查：亞太家族辦公室 看好發達市場投資級債券

【明報專訊】花旗私人銀行公布2023年全球家族辦公室調查報告，訪問該行268個家族辦公室客戶，亞太地區客戶佔受訪者的21%。結果顯示，亞太地區受訪客戶中，有43%表示在未來12個月最為看好全球發達市場投資級債券，其次33%最看好私人信貸，29%最看好新興市場股票。公開市場投資之中，有76%受訪者表示最看好科技行業，其次有61%看好健康護理，亦有37%看好金融行業。

資產類別分配上，客戶為了應對市場不確定性，54%亞太地區受訪者指增加在現金配置，相關比率高於其他地區受訪者。不過大部分亞太區受訪者同時預計，其投資組合在未來12個月內將錄得正回報，其中49%受訪者預期中的投資組合回報約為10%至15%。

74%亞太區受訪者：保存資產價值最重要

調查顯示，有64%亞太區受訪者表示，他們的家族辦公室主要關注財富管理服務，多於62%表示最為關注投資管理服務，與其他地區的調查結果一致，花旗表示現象反映各地家族辦公室，都需要應對不確定的宏觀環境。有74%亞太區受訪者認為，保存資產價值對他們最為重要，比例高於其他地區。花旗私人銀行全球家族辦公室集團南亞區主管 Jonathan Gan稱，亞太地區投資者持有相當大比例可投資現金，看好發達市場投資級債券、私募市場和新興市場股票樂觀前景，亞太區投資將在家族辦公室投資支持下回升。