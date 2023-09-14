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樂艙途虎接連招股 共集資最多14億 新股市場似有起色 或至少5公司將招股

【明報專訊】新股市場近日似有起色，跨境海運物流商樂艙物流（2490）及內地汽車服務平台途虎養車（9690）陸續於昨日及今日開始招股，後者以招股價上限計，集資額更有望躋身今年第四大新股（見表）。同時，內地線上醫療服務商東軟熙康、自動駕駛解決方案供應商知行汽車本周一已通過上市聆訊，意味至少仍有5家公司或將於近日開展招股。

途虎養車3131元入場 擬26日上市

途虎養車今日起至19日招股，一手入場費為3131元，擬於9月26日上市。聯席保薦人包括高盛、中金公司、瑞銀及美銀。集團將全球發售約4061.7萬股，公開發售佔10%，其餘為國際配售，集資最多12.59億元，五名基石投資者包括騰訊（0700）、英國石油公司（美：BP）旗下嘉實多、零跑汽車（9863）、國軒高科（深：002074）、上海紫竹新區，合供認購1億美元等值股份，設6個月禁售期；騰訊將繼續為途虎主要股東，預計持有公司上市後18.7%股權。但留意集團以同股不同權方式上市，故集團創辦人、主席及首席執行官陳敏仍保有公司的主要控制權。集團表示，集資所得資金將有35%加強供應鏈能力；20%用於提高研發及數據分析能力；15%用於擴張門店網絡；20%用於新能源業務；10%用於一般性企業開支。

截至今年6月底止，途虎養車共設有5129家門店，集團料於2025年達至9000家門店，當中二線城市及其他市縣將增至5950家門店。陳敏表示，最近兩年集團主力發展下沉市場，因為國內汽車增量主要在下沉市場，加上下沉市場的價格相對更不透明，而集團相關城市未有門店，即有流量無承接，相信低線城市未來將有更大空間。

集團首席財務官張志嵩指出，過去曾考慮在美上市，但後來資本市場情况變遷，最終選擇香港上市。儘管目前資本市場仍然有各種挑戰，但相信集團可持續為股東及投資者創造價值。

樂艙物流一手入場費5606元

另外，樂艙物流昨日起至18日招股，集資最多1.6億元，一手入場費5605.97元，料於9月25日掛牌上市；聯席保薦人為中信證券、農銀國際。

明報記者 蕭嘉聰