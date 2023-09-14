有線電視伙廣東電視台 製作大灣區節目

有線寬頻副主席兼執行董事曾安業致辭時表示，有線今年積極轉型，集中資源做好媒體業務，旗下免費電視為觀眾提供多元化內容。他又稱，對合作計劃充滿信心，期待能結合雙方專業團隊的專長，製作出符合大灣區觀眾口味與期待的內容，並為大灣區內超過8600萬名觀眾提供不同類型節目。

5節目涉體育娛樂資訊等

廣東廣播電視台副總編輯施燕峰表示，過去與有線合作較為「零零星星」，是次合作屬於全方位，相信製作更好節目內容給予大灣區觀眾，並加強兩地媒體有更好融合。同時，有線寬頻行政總裁兼執行董事杜之克表示，現時媒體難以分線上線下，需要內地新媒體平台傳播資訊，故需要兩台合作互相幫手。據資料介紹，兩台是次將合作製作的節目，主要類別包資訊節目及綜藝表演節目等。

至於本月將在杭州舉行的「亞洲運動會」，曾安業表示，有線寬頻擁有豐富的轉播經驗，將對即將到來的杭州亞運會提供優質轉播服務，與內地媒體共同聯合採訪最新亞運消息。有線寬頻昨收報0.042元，跌2.3%。另外，同業亞洲電視（0707）昨日股價異動，收市急升53.6%報0.043元，成交200萬元。