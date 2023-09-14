moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

有線電視伙廣東電視台 製作大灣區節目

【明報專訊】廣東廣播電視台與香港有線寬頻（1097）宣布，將推出新合作項目「攜手共創灣區新視界」，該項目旗下共有5個節目，涉及體育、娛樂和資訊等類型。

有線寬頻副主席兼執行董事曾安業致辭時表示，有線今年積極轉型，集中資源做好媒體業務，旗下免費電視為觀眾提供多元化內容。他又稱，對合作計劃充滿信心，期待能結合雙方專業團隊的專長，製作出符合大灣區觀眾口味與期待的內容，並為大灣區內超過8600萬名觀眾提供不同類型節目。

5節目涉體育娛樂資訊等

廣東廣播電視台副總編輯施燕峰表示，過去與有線合作較為「零零星星」，是次合作屬於全方位，相信製作更好節目內容給予大灣區觀眾，並加強兩地媒體有更好融合。同時，有線寬頻行政總裁兼執行董事杜之克表示，現時媒體難以分線上線下，需要內地新媒體平台傳播資訊，故需要兩台合作互相幫手。據資料介紹，兩台是次將合作製作的節目，主要類別包資訊節目及綜藝表演節目等。

至於本月將在杭州舉行的「亞洲運動會」，曾安業表示，有線寬頻擁有豐富的轉播經驗，將對即將到來的杭州亞運會提供優質轉播服務，與內地媒體共同聯合採訪最新亞運消息。有線寬頻昨收報0.042元，跌2.3%。另外，同業亞洲電視（0707）昨日股價異動，收市急升53.6%報0.043元，成交200萬元。