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美8月核心CPI超預期 加息預期再升溫

【明報專訊】美國公布8月消費物價指數（CPI）及核心CPI數據，受汽油價格飈升11%影響，CPI按年升3.7%，高於市場預期，亦較上一月的3.2%高，為連續第二個月反彈，按月則升0.6%；扣除食品及能源成本的核心CPI按年升4.3%，按月升0.3%，高於市場預期。市場憂慮，通脹降溫預期逆轉可能促使聯儲局年內進一步加息，最新資料顯示，交易員預計聯儲局下周會議將保持利率不變，但11月份加息的機率約為50%。

交易員料11月加息機率約一半

分析認為，油價的大幅波動，很可能使歐美各國需要在更長時間內維持高利率，令第四季聯儲局依然存在加息的可能性。美股昨晚開市早段做好，三大指數均輕微高開；美國債息2年及10年初段抽升，但之後齊回落至比公布數據前更低的水平。

8月美國核心CPI較7月份增長0.3%，這是自2月份以來的首次加速，而按年增長4.3%，則是近兩年來的最小增幅。根據美國勞工統計局的數據，汽油成本佔8月份整體CPI漲幅一半以上，升幅為11%，主要受累沙特阿拉伯和俄羅斯等國的石油產量削減等因素影響。

外電引述經濟分析師表示，美國人在8月份於加油站支付更高昂的費用，高油價對整體通脹增添上行壓力。根據能源數據和分析供應商OPIS的數據，8月份普通汽油每加侖平均價格為3.84美元，而7月份為3.6美元。與CPI不同，相關的汽油價格未經季節性調整。

高油價對整體通脹添上行壓力

除住房和能源外，8月的服務價格由7月份上漲0.4%，是5個月來最快的增幅，而因為美國部分地區早前因乾旱等因素影響，近幾個月當地的食品價格也在上漲。

《華爾街日報》引述ING首席國際經濟學家James Knightley表示，隨着勞動市場的降溫，未來幾個月消費者可能感到更具挑戰性，他們的開支亦會因而減少，繼而進一步放緩物價上漲的壓力。

（綜合報道）

[國際金融]