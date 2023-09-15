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人行降準0.25百分點 釋放5000億 強調保持流動性合理充裕 信貸合理增長

標籤：經濟

【明報專訊】人民銀行昨傍晚突然公布，下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，更罕有地加快至翌日（即今日）起生效，市場估計將釋放長期資金5000億元。分析指內地銀行自本月25日起降低現有首套房按揭利率，內銀盈利將進一步受壓，因此有迫切需要紓緩淨息差收窄的壓力，不過要刺激貸款增長，仍需要放寬監管政策，以恢復消費者和企業信心。

明報記者

是次降準不包括已執行5%存款準備金率的金融機構，亦是繼今年3月27日降準0.25個百分點後第二度降準，降準後金融機構加權平均存準率約為7.4%，主要銀行為10.5%（見圖）。人行昨傍晚公布降準消息後，人民幣稍為轉弱，截至晚上9時半左右，在岸人民幣於7.28徘徊；離岸人民幣報7.2919，跌208點子（1元等於1萬點子）。昨日降準消息公布前、離岸人民幣拆息仍普遍上升，除隔夜回落11個基點至5.08厘，結束此前的5連漲外、1個月期拆息亦升36個基點至5.14厘，突破5厘創2018年新高。

人幣轉弱 1個月拆息突破5厘

人行表示，降準是為鞏固經濟回升向好的基礎，保持流動性合理充裕。當局將精準有力實施好穩健貨幣政策，保持流動性合理充裕、信貸合理增長，以及貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，更好地支持重點領域和薄弱環節，兼顧內外平衡，保持匯率基本穩定，穩固支持實體經濟持續恢復向好，推動經濟質素有效提升和數額合理增長。

為降低社會借貸成本，1年期貸款市場報價利率（LPR）自2021年12月已5度下調，令大型內銀淨息差和純利受壓。法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，降準釋放資金可用作向外借貸或購買債券投資，有助紓緩銀行淨息差下跌壓力。對於人行要求本月起下調現有首套房按揭利率，吳卓殷估計按息下調0.5厘，將降低銀行淨息差0.08厘和盈利8%，影響巨大，因此有迫切需要降準紓緩銀行盈利壓力，他指近月銀行已與央行討論如何紓緩息差壓力，存款利率自5月起亦3次傳出下調。

渣打銀行中國宏觀策略部主管劉潔表示，人行降準時間比預期早，表明人行年內會維持大膽的貨幣寬鬆政策，除增加第四季進一步降準和下調MLF利率的可能，更提高下周三減息機率。

分析：下周三減息機率增

內地今日將公布8月消費、投資，以致最新MLF利率等數據，吳卓殷表示，房地產行業仍面臨壓力，人行提早降準生效，料亦希望加快信貸政策傳導。不過降準能否產生信貸需求，始終需要企業和家庭信心恢復，監管政策亦要有所放寬。