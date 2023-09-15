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羅兵咸：港股TMT市盈率遠遜內地 上半年只有10家來港上市 共集資23億

【明報專訊】會計師事務所羅兵咸永道（PwC）公布，今年上半年只有10家內地科技、媒體及通訊行業（TMT）企業赴港上市，無論宗數及市盈率均較內地創業板、科創板為低。羅兵咸永道中國內地媒體行業主管合伙人蔡智鋒說，目前香港IPO市場較受歡迎的行業是消費零售類，與內地受歡迎的科創、創板明顯不同。

消費零售類較受歡迎

蔡智鋒續稱，全球經濟環境前景未明、地緣政治緊張，除了降低港股市場交投，亦令港股的美元投資份額減少。他認為，有待不穩定因素消散後，才有更多企業選擇來港上市；當互聯互通機制開通更多類別後，有望刺激交投。

根據報告統計，上半年來港上市的TMT新股總集資額為23億元，平均融資額為2.29億元（見圖），平均首發市盈率（除虧損企業外）為22倍；相比之下，零售消費行業4家總集資額為66億元，平均集資額為16.42億元，平均首發市盈率（除虧損企業外）為25倍。相對內地A股，2023年上半年TMT企業IPO數目，較2022年下半年的124宗顯著減少，有66宗，融資總額829億元。

中概股赴美上市方面，羅兵咸永道中國審計業務合伙人陳建孝認為，雖然中概股前往美股上市的渠道有所開放，但未完全回到之前的情况。另高增長的高科技行業到美股上市比較多，因赴美上市有一定吸引力，但最終要視乎整體環境。今年上半年共有19家內地企業赴美上市，其中6家TMT企業總集資額為2.99億美元，為各行業最多，平均集資額為0.5億美元，平均首發市盈率（除虧損企業外）為38倍。

上半年19內地企業赴美上市

內地早前表明要控制A股新股上市，蔡智鋒認為，政府可能為提振投資者對股市的長遠信心。至於港交所（0388）早前修訂《上市規則》指出，公司申請IPO時毋須特別披露與中國相關風險。蔡智鋒表示，香港作為國際金融市場，按金融慣例會披露數據，而且公司為吸引投資者了解其優勢，料券商和公司會繼續參考以往TMT企業在港IPO時的招股書披露方式。