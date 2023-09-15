恒指微彈38點 結束六連跌

歐盟查補貼 車股普遍跌

隔晚美國公布8月CPI高過預期，美股個別發展，恒指昨高開92點後最多升164點，但受制20天線並一度倒跌，隨後主要於萬八點上下爭持，最終收市微升38點，報18,047點；國指升39點，收報6275點；科指升17點，收報4059點。

北水淨入26.12億元，南水淨沽64.18億元人民幣，連續第3日流出，累計淨沽149.9億元人民幣。港股通最獲北水青睞的股份為中海油（0883）、信達生物（1801）及中移動（0941），分別獲北水淨流入3.82億元、2.82億元及2.05億元。

昨日金融、能源股等推升大市，匯控（0005）升1.3%，收報59.75元，創10日新高，建行（0939）亦升逾1%，資金追捧資源股，中石油（857）升近6%，中海油升5%，是全日升幅最大的兩隻藍籌，中煤能源（1898）及兗礦能源（1171）齊升約6%；歐盟對中國電動車展開反補貼調查，汽車股普跌，比亞迪（1211）跌1.2%。

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，受外團憂慮影響，近日港股交投淡靜，欠缺方向，處於「上又上唔到，跌又跌唔落」的狀態，相信短期內於18,000點徘徊，但他提醒，債息、油價、通脹皆處高位，理論上都不利美股，加上他認為美股已見頂，不排除出現深度調整的可能。