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恒指微彈38點 結束六連跌

標籤：經濟

【明報專訊】聯儲局下周議息前夕，港股繼續缺乏方向，昨天全日大部分時間在萬八點關口上下反覆爭持，上演萬八點攻防戰，恒指最終收報18,047點，升38點，結束連續6天的跌勢，大市成交816億元。歐盟調查中國電動車補貼，車股普遍跌，資源股受追捧，「兩桶油」罕有成為升幅最大兩隻藍籌股。

歐盟查補貼 車股普遍跌

隔晚美國公布8月CPI高過預期，美股個別發展，恒指昨高開92點後最多升164點，但受制20天線並一度倒跌，隨後主要於萬八點上下爭持，最終收市微升38點，報18,047點；國指升39點，收報6275點；科指升17點，收報4059點。

北水淨入26.12億元，南水淨沽64.18億元人民幣，連續第3日流出，累計淨沽149.9億元人民幣。港股通最獲北水青睞的股份為中海油（0883）、信達生物（1801）及中移動（0941），分別獲北水淨流入3.82億元、2.82億元及2.05億元。

昨日金融、能源股等推升大市，匯控（0005）升1.3%，收報59.75元，創10日新高，建行（0939）亦升逾1%，資金追捧資源股，中石油（857）升近6%，中海油升5%，是全日升幅最大的兩隻藍籌，中煤能源（1898）及兗礦能源（1171）齊升約6%；歐盟對中國電動車展開反補貼調查，汽車股普跌，比亞迪（1211）跌1.2%。

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，受外團憂慮影響，近日港股交投淡靜，欠缺方向，處於「上又上唔到，跌又跌唔落」的狀態，相信短期內於18,000點徘徊，但他提醒，債息、油價、通脹皆處高位，理論上都不利美股，加上他認為美股已見頂，不排除出現深度調整的可能。