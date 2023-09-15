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百度3個月沽攜程ADS套逾10億

【明報專訊】內地中秋十一黃金周前夕，據美國證交會（SEC）文件顯示，百度（9888）在今年6月13日至9月12日期間共減持攜程（9961）（美：TCOM）355萬股ADS，涉資1.29億美元（約10.06億港元），每股ADS平均價為36.22美元。攜程同時更新文件，預告百度可於未來3個月再出售438萬股ADS，惟摩根士丹利預計影響有限，維持攜程「增持」評級。

預告未來3月或再售438萬股

翻查資料，攜程於6月13日提交其大股東百度將於公開市場出售ADS股票的文件，料未來3個月減持793萬ADS及475萬普通股，合計佔攜程美股1.9%。本周三（13日）文件顯示，百度未來3個月可再出售438萬股ADS，普通股減持情况未作更新。

除了百度，騰訊（0700）大股東Naspers亦持有攜程約5.6%的美股股份，其於今年首季共出售約0.5%股份；管理層今年至今累計出售共85萬股ADS，平均價約39.4元。

大摩報告指出，假設百度將完成全部減持，其總收益約3億美元。由於攜程美股過去3個月日均交易額約2億美元，相信百度減持對攜程股價影響不大。

該行又稱，由於過去壓抑的旅遊需求強勁，維持攜程「增持」投資評級，ADS目標價55美元；同時亦看到集團在償還債務或股票回購方面，仍有潛在資本管理上行空間。