百度3個月沽攜程ADS套逾10億

預告未來3月或再售438萬股

翻查資料，攜程於6月13日提交其大股東百度將於公開市場出售ADS股票的文件，料未來3個月減持793萬ADS及475萬普通股，合計佔攜程美股1.9%。本周三（13日）文件顯示，百度未來3個月可再出售438萬股ADS，普通股減持情况未作更新。

除了百度，騰訊（0700）大股東Naspers亦持有攜程約5.6%的美股股份，其於今年首季共出售約0.5%股份；管理層今年至今累計出售共85萬股ADS，平均價約39.4元。

大摩報告指出，假設百度將完成全部減持，其總收益約3億美元。由於攜程美股過去3個月日均交易額約2億美元，相信百度減持對攜程股價影響不大。

該行又稱，由於過去壓抑的旅遊需求強勁，維持攜程「增持」投資評級，ADS目標價55美元；同時亦看到集團在償還債務或股票回購方面，仍有潛在資本管理上行空間。