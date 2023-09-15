moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

渣打與迪拜簽訂合作協議 加強兩地策略合作

【明報專訊】渣打（2888）昨日在一帶一路論壇，與迪拜經濟及旅遊部簽訂合作協議，加強香港與迪拜一系列策略合作。渣打亞洲區行政總裁洪丕正表示，該行每年為120個至130個一帶一路項目融資，部分項目總額達數以十億美元計算。一帶一路項目以人民幣等不同貨幣進行，渣打可以為人民幣國際化擔當重要角色，提供流動性、投資工具、對冲等服務。

促進資本市場活動綠色融資等

渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，今年上半年渣打集團來自「中國-非洲和中東走廊」的網絡收入按年上升76%，反映這些地區之間日益蓬勃的商業連繫。根據協議，雙方會在促進資本市場活動、家族辦公室、資產管理、金融科技和虛擬資產業的增長，發展創新的可持續和綠色融資方案，發展創新方案以支持入口、出口和轉口的貿易和大宗商品融資，促進初創企業和新科技服務供應商的孵化和發展方面展開合作，將會成立聯合工作小組，討論如何達成目標。

迪拜經濟及旅遊部屬下，迪拜經濟發展公司行政總裁Hadi Badri表示，隨着迪拜、香港與中國內地持續合作，迪拜貿易量未來幾年有望至少增加一倍。他又稱，期望透過與渣打合作創造跨境平台，在全球各快速增長的經濟體，為貿易和創新交流促進機遇，迪拜作為中東、非洲以至更廣地區的樞紐，協議將給予亞洲企業豐富的資源和專業知識，加強其擴充和增長計劃。