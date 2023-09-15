渣打與迪拜簽訂合作協議 加強兩地策略合作

促進資本市場活動綠色融資等

渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，今年上半年渣打集團來自「中國-非洲和中東走廊」的網絡收入按年上升76%，反映這些地區之間日益蓬勃的商業連繫。根據協議，雙方會在促進資本市場活動、家族辦公室、資產管理、金融科技和虛擬資產業的增長，發展創新的可持續和綠色融資方案，發展創新方案以支持入口、出口和轉口的貿易和大宗商品融資，促進初創企業和新科技服務供應商的孵化和發展方面展開合作，將會成立聯合工作小組，討論如何達成目標。

迪拜經濟及旅遊部屬下，迪拜經濟發展公司行政總裁Hadi Badri表示，隨着迪拜、香港與中國內地持續合作，迪拜貿易量未來幾年有望至少增加一倍。他又稱，期望透過與渣打合作創造跨境平台，在全球各快速增長的經濟體，為貿易和創新交流促進機遇，迪拜作為中東、非洲以至更廣地區的樞紐，協議將給予亞洲企業豐富的資源和專業知識，加強其擴充和增長計劃。