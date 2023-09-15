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百勝中國擬3年斥30億美元派息兼回購

標籤：經濟

【明報專訊】百勝中國（9987）昨日宣布，集團計劃於未來3年間，以季度派息和股份回購的形式向股東回饋約30億美元，較過去3年股東回饋金額為多。受消息帶動，百勝中國昨收報434元，升4.8%，成交額達2.56億元。

料今年同店銷售回復疫前九成

百勝中國首席財務官楊家威昨於2023年投資者日中表示，儘管面臨短期經濟逆風影響，但集團復蘇軌迹仍然穩定，預期今年全年同店銷售額將持續穩步恢復，回復在疫情前2019 年的九成水平左右。百勝中國首席執行官屈翠容表示，以今年為基準及不計外幣換算影響下展望，未來3年（即2024 至 2026 年）每股盈利實現雙位數年均複合增長，系統銷售額和經營利潤實現高單位數至雙位數的年均複合增長。

資本開支及門店擴展方面，集團維持今年約7億至9億美元的資本支出目標，並計劃未來3年的總資本支出約35億至50億美元，較2021年投資者日時宣佈的約50億至65億美元的5年資本支出計劃為低。

集團預計2026年門店數量達到兩萬間，以及淨新增門店目標從之前的1100至1300間提高至1400至1600間。肯德基業務方面，集團仍在1100多個尚未佈局的城鎮繼續擴張，如高速服務區、醫院、高校等場所等。百勝亦計劃在未來3年每年保持1200間以上淨新增店數，其中加盟店佔比將達15%至20%；意大利咖啡品牌Lavazza方面，百勝料在未來3至5年中實現門店數達到1000間；必勝客業務方面，今年門店數量已突破3000間，淨新增店數有望於今年創歷史新高。集團展望，未來3年內每年維持400至500間↑淨新增店數。

明報記者 江陵凱 西安報道