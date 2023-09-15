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香港歐萊雅：上半年業務增長勁 需求回疫前

【明報專訊】香港歐萊雅昨舉行2023傳媒日，總裁暨董事總經理余寶珍表示，集團上半年在不同地區均維持高速增長；香港市場受惠於開關及旅遊復蘇，期內業務錄得強勁增長，加上疫情放緩及社交活動恢復，顧客對美妝產品需求已大致回復到疫前水平，清潔及保濕產品需求亦持續增長，護理產品如面膜、潔面及卸妝產品均錄得雙位數增幅，明年在港亦會引入其他新品牌。

她又稱，隨着人工智能（AI）、擴增實境（AR）及虛擬實境（VR）等科技快速發展及普及，香港歐萊雅旗下品牌Maybelline New York首次為Microsoft Teams提供12個不同的妝容，所有香港Microsoft Teams企業版用戶已可免費享用。

明年在港引入其他新品牌

此外，皮膚分析儀Giorgio Armani Meta Profiler將於2024年年初在法國、中國內地及香港市場的Giorgio Armani Beauty銷售點率先推出，可透過10分鐘的診斷分析，精準分析客人的皮膚狀况，度身訂做最適合的護膚程序及面部護理建議。

可持續發展方面，香港歐萊雅營運總監梁燁表示，歐萊雅於2020年推行「L'Oréal for the future」全球可持續發展承諾，由原材料採購、可持續包裝、運輸及綠色零售等方面推動可持續性。

同時，梁燁表示，今年首季起，香港歐萊雅開始使用鐵路運輸，火車較空運可節省超過97%的二氧化碳排放量。

此外，香港歐萊雅亦推出 「可持續零售店舖」（Sustainable Retail Box）指南，已全線使用100%再生塑膠包裝試用裝和套裝，旗下各品牌在港亦提供超過130種補充裝。