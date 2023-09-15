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葉創成：預留資金 下周認購5手新綠債

【明報專訊】隨着美國聯儲局去年3月開始大幅加息，帶動本港息口顯著向上，筆者過去一年半一直是本港定息工具的捧場客，從定期存款至政府綠債（4252）均有投資，強積金也重倉港元貨幣基金，上月更為家人成功認購23手銀債，有關部署早前已在本欄與讀者分享。政府下周一（本月18日）將會發售新一批綠債，保底定息4.75厘，筆者認為有吸引力，變相可在未來3年鎖定此高息，自己與家人亦已預留資金認購，每手1萬元，擬每人認購5手，下文將詳細交代。

新一批綠債目標發行額為150億元，當局可視乎市場情况，將其再提高至最多200億元。發債所得的資金會按照政府《綠色債券框架》撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動香港可持續發展的綠色項目融資或再融資。該債券年期為3年，持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，息率不會少於4.75厘；債券認購期由下周一（本月18日）早上九時開始，至後周四（本月28日）下午2時結束。香港居民可透過配售銀行、證券經紀或香港中央結算有限公司認購。債券將於下月10日發行，並於下月11日在港交所上市，並可在二手市場買賣。

去年綠債48.83萬份有效申請 4手或以下全中

參考政府去年5月首次零售發行綠債（4252）認購及配發結果，當時合共收到48.83萬份有效申請，涉資325.67億元，超額認購0.6倍，認購4手或以下均獲全數配發，最多可獲5手，故筆者是次與家人也會各自認購5手新一批綠債。

筆者過去逾20年一直是港股長期投資者，而過去一年半轉為追捧本港定息工具，是次擬認購新綠債的資金原本亦打算用來低吸港股，此策略的確很保守，但在高息環境把港股壓得喘不過氣的時期，也是無可奈何的選擇。

[葉創成 創富倉]