MLF超額投放1910億 券商：助內銀資金充裕

申萬宏源料年內毋須再降準

對於及後政策寬鬆，申萬宏源預期年內毋須再降準，不過房地產銷售仍處低位，也要向房企進一步寬鬆，預期在11月或12月1年期LPR會再降0.1厘，5年或以上LPR降0.05厘，繼續穩定居民買樓預期。高盛則維持第四季度再降準0.25個百分點，以及減息0.1厘的預期。

降準影響在岸人民幣昨略為低開47點子（1元等於1萬點子），不過上午10時內地公布經濟數據向好，推動在岸人民幣急升355點子見7.2462，創3周新高。及後市場情緒降溫，升幅收窄至7.27以下。截至晚上10時，人民幣在岸價報7.2747，上升33點子，離岸價報7.2801，上升101點子。

ING銀行亞太區研究主管Robert Carnell表示，對於人民幣至本月底的預期不太差，料將企穩在7.25，不過及後能否維持則是另一問題。