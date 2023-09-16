港信用卡海外消費佔23%新高

上季交易額按季減6%

香港上季信用卡交易總額為2174.74億元，按季減少6.2%，按年增加22.8%。交易總額當中，506億元或23.3%為海外消費，按季及按年分別增加16.8%及64.2%，佔比較今年首季的18.7%提升4.6個百分點，更是2013年首季以來最高。

過去在疫情前，即2019年海外消費佔總交易額約為14.9%至18%水平。第二季期間，1580億元或72.2%為香港消費，88億元或4.1%為現金貸款。

截至今年第二季尾，市面上流通的信用卡總數為1970.8萬張，按季上升0.05%，按年上升0.4%。金管局表示，信用卡交易量及金額易受季節因素及整體經濟環境影響，走勢較為波動，上季信用卡總交易量為2.54億宗，按季減少2.1%，按年則增加16.7%。

另外，今年第二季涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡總交易量按季減少4.5%至4443萬宗，按年升1.1%；交易總額按季減少14.1%至681億元，按年升3.1%。

儲值支付工具交易額按季升22%

儲值支付工具方面，截至今年第二季尾，帳戶總數為6582.3萬個，按季及按年分別上升4.6%及4.7%；總交易量約為19.57億宗，按季及按年上升6.2%及11.1%。

儲值支付工具上季的總交易金額為1682.53億元，按季上升21.5%，按年亦升6.3%。總交易金額當中，499億元為銷售點消費支付，215億元為網上消費支付，138億元為個人對個人轉帳，830億元為增值。此外，今年第二季底儲值金額及工具按金總額為165億元，較上一季上升3.9%，按年亦上升4.1%。