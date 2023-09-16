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專組再開會 唐家成盼施政報告前交建議

標籤：經濟

【明報專訊】政府成立的促進股票市場流動性專責小組昨日召開第二次會議。小組主席唐家成表示，小組昨聚焦討論能夠在短期內推出的建議，並就未來研究方向交換意見。另外，有內媒報道，港股流動性問題日趨嚴峻，零成交個股增加，單是周四（14日）便有735隻個股零成交，佔比逾28%。

港股周四逾28％股份零成交

唐家成表示，小組昨日根據上一次會議中有關影響股票流動性的分析，針對相關因素聚焦討論能夠在短期內推出或實施的建議。小組將會繼續加開會議，進一步討論短期建議的細節，以期盡早在《施政報告》公布前向行政長官提交詳細建議。提交短期建議後，專責小組將集中討論提升本港股市競爭力的總體方向和中長期建議，並向行政長官提交最終報告。

先聚焦短期措施 後商長遠建議

至於短期措施會否研究調整股票印花稅，他說，小組會研究所有有關提高股市流動性的建議，並不會排除調整印花稅。在專責小組保密制度下，會議期間的討論不會向外披露。

被問及小組仍要開多少次會議，才能就短期建議有結論，他指由於涉及眾多事宜，市場各界亦已提出不同建議，具體時間表要視乎專責小組之後的詳細討論，現時未能確定。

另外，內媒《證券日報》報道，今年首8個月，港股日均成交額為1120億元，按年下跌12%。從年內區間成交額來看，截至9月14日，51隻個股為零成交，850隻個股累計成交額在1000萬元以下，佔比33%。港股市場流動性不足，引發多項問題，包括加劇上市公司估值低、融資難等問題。