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建銀傳加H按息1.5厘 超大行 封頂利率5.125厘 應對拆息升至5厘

【明報專訊】港元拆息（HIBOR）持續急升，與樓按相關的1個月港元拆息（HIBOR）昨日升2.2點子至5厘水平，累計已連升8日，是8月8日後最高。由於資金成本不斷抽高，中小銀行按息加幅遠超大行，市場昨亦傳出建行亞洲已加按息至5.125厘，較大行加息後的4.125厘高出1厘。

明報記者 蕭嘉聰

建行亞洲昨傳出將H按鎖息上限上調1.5厘至最優惠利率（P）減1厘，以目前其P為6.125厘計算，實際按息為5.125厘，新利息將於周一（18日）生效，與各大行加息時間一樣。不過，星展早於7月將H按封頂息加至最優惠利率（P）水平，即高達6厘，因此建行亞洲今次調高按息未算是市場最高水平。

此外，建行亞洲昨日亦同時上調新資金港元定期利率，當中100萬以上的3個月定期利率達到4.75厘，1個月和2個月均有4.6厘，月初多間中小行的3個月港元定期最高為4.2厘。

加定存息 大額戶享4.75厘

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，截至今年8月，建行亞洲現樓及樓花市佔率共佔整體市場僅0.4%，按揭市佔率較低，相信受影響客戶較少。他預期，美息將繼續維持高位，港美息口差距或將進一步擴寬，料HIBOR將繼續徘徊高水平一段時間。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，1個月HIBOR已回升至5厘，再次貼近美息水平，銀行資金成本上升，令個別銀行上調按息至逾5厘水平，反映其以息差因素考慮較為首要。她又指，如美國再加息0.25厘，銀行即使仍有加息壓力，但由於近日已上調按揭息率，緩和部分加息壓力，料P按加幅可收窄至0.125厘。

分析：拆息或挑戰5.4厘

港元拆息昨全線向上，1個月HIBOR昨日升至8月8日以來高位；隔夜HIBOR升8點子至4.42厘；3個月HIBOR升2.73點子至5厘；6個月HIBOR升2.99點子至5.18厘。法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷認為，市場仍靜候聯儲局議息結果，加上季結因素令HIBOR維持高位，料有機會再挑戰5.4厘水平。至於港匯就視乎HIBOR上升速度，暫時預計於7.83水平浮動，如HIBOR追不及倫敦銀行同業拆息（LIBOR），港匯有機會下試7.85水平。