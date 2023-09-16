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XTransfer擬增港人手 欲推中小企貸款服務

標籤：經濟

【明報專訊】B2B全球貿易金融科技平台XTransfer周四於廣州舉行「2023未來外貿大會」，XTransfer聯合創辦人兼首席銷售官鄭凱出席大會期間表示，公司會進一步擴張香港服務中心人手，並打算增加貸款服務，為中小企解決貸款難問題。

手續費可減60%至90%

XTransfer的主要業務是為中小企業提供安全合規、快速便利及低成本的全球貿易收付款金融解決方案。透過在其平台開戶，採購商及供應商的買賣交易可利用平台進行跨境付款，有如「B2B版PayPal」。鄭凱指出，雖然外貿大環境受地緣政治、全球經濟下行壓力等因素影響，但新興市場如東南亞、非洲，以及新行業如新能源等的增長理想。在外貿新形勢下，上月XTransfer已開通南美5國收付款業務，幫助中小企與當地客戶交易。

大灣區客戶及交易量佔65%

鄭凱表示，比起使用傳統的銀行國際匯款，使用XTransfer的手續費用能減少60%至90%，如果雙方是同一間銀行戶口，更可以做到零手續費；此外，款項到帳時間也比銀行快，甚至能做到秒速到帳，讓中小企能快速靈活周轉資金。「再者，作為一間合規企業，我們會對客戶交易進行核查，在防洗錢、欺詐交易及風險交易方面，令中小企更有保障」。除了時間和金錢成本，以及安全性外，客戶還可透過XTransfer購買貨幣市場產品，使資金的運用更靈活。鄭凱透露，未來還會與合作銀行推出貸款服務，為XTransfer客戶解決中小企貸款難問題。

鄭凱表示，大灣區是XTransfer最重要的地區，客戶及交易量佔65%。今年5月，公司更將香港辦公室升級為服務中心並增聘人手，並已跟星展、花旗等銀行合作，幫助香港中小企能更安心支付內地供應商，以及收取國際買家貨款。

XTransfer成立已6年，先後進行過5輪融資，公司此前表示未有上市計劃，但如果有，香港會是考慮之一。