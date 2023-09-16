薪酬談判破裂 美三大車廠罷工

分析師預計，如果罷工時間較短，最初的財務影響將會有限，倘罷工時間愈長，影響將愈大，但暫時的罷工規模較全面罷工小。GM與Stellantis早段股價輕微向上，福特股價微跌。「鱷王」達里奧（Ray Dalio）重申不看好債券前景之際，美國10年期國債孳息率升穿4.3厘，美股3大指數早段回落，納指跌逾1%。

福特：加薪要求或累公司破產

《華爾街日報》報道，UAW主席費恩（Shawn Fain）形容，這罷工策略是要在公司製造混亂，在談判桌上爭取更多籌碼。他表示，截至周三，3大車廠僅同意在未來4年加薪17.5%至20%，低於工會爭取35%左右加幅。此外，工會爭取的退休工人醫療福利等亦未能解決。

福特行政總裁Jim Farley稱，UAW提出的加薪、削減工時及退休金等要求，可能會令公司破產。但費恩表示，若福特減少股票回購及股息，就可為工人改善待遇。福特去年向投資者返還25億美元。GM亦表示，已提出前所未有的薪酬報價，並對工會的行為失望。Stellantis稱，工會領袖拒絕以負責任的方式談判。

（綜合報道）

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