薪酬談判破裂 美三大車廠罷工

【明報專訊】美國汽車業3巨頭通用汽車（美：GM）、福特（美：F）及佳士拿母企Stellantis（美：STLA）無法在美東時間周四午夜的限期前，與代表3大車廠14.6萬名工人的美國汽車工人聯合會（UAW）達成新的勞工協議。UAW已在美東時間周五凌晨（香港時間周五中午）啟動史無前例的美國3大車廠大罷工。Stellantis位於俄亥俄州的Toledo裝配中心、GM位於密蘇里州的Wentzville組裝廠，以及福特的密歇根州組裝廠、合共約1.27萬名工人率先停工，稍後可能有更多廠房不定時罷工，或動搖美國中西部工業城鎮的經濟。
分析師預計，如果罷工時間較短，最初的財務影響將會有限，倘罷工時間愈長，影響將愈大，但暫時的罷工規模較全面罷工小。GM與Stellantis早段股價輕微向上，福特股價微跌。「鱷王」達里奧（Ray Dalio）重申不看好債券前景之際，美國10年期國債孳息率升穿4.3厘，美股3大指數早段回落，納指跌逾1%。
《華爾街日報》報道，UAW主席費恩（Shawn Fain）形容，這罷工策略是要在公司製造混亂，在談判桌上爭取更多籌碼。他表示，截至周三，3大車廠僅同意在未來4年加薪17.5%至20%，低於工會爭取35%左右加幅。此外，工會爭取的退休工人醫療福利等亦未能解決。
福特行政總裁Jim Farley稱，UAW提出的加薪、削減工時及退休金等要求，可能會令公司破產。但費恩表示，若福特減少股票回購及股息，就可為工人改善待遇。福特去年向投資者返還25億美元。GM亦表示，已提出前所未有的薪酬報價，並對工會的行為失望。Stellantis稱，工會領袖拒絕以負責任的方式談判。