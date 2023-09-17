moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

IMF籲內地改刺激消費以達經濟增長

【明報專訊】內地經濟增長放緩，基建投資和房地產投資過去為內地振興經濟的重要工具，不過，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）在路透社訪問中指出，當前環境下以傳統向基建注入更多資金的方法恐效果不彰，強烈促請（strongly urge）內地應運用政策空間，將增長模式從依靠債務支持的基建和房地產，轉以刺激本地消費達到增長。

格奧爾基耶娃分析，內地人口老化、生產力下降，加上歐美企業將供應鏈遷出中國，情况正抑制經濟增長，至於房地產問題，亦使消費者收緊開支。內地應協助融資讓已獲買家購入的樓盤得以完工，從而挽救消費者對房地產的信心，而非拯救受困的地產商。

結構倘不改革 中期增長或跌穿4%

IMF在上月預測內地今年經濟增長5.2%，至明年增長4.5%，但若房地產行業出現收縮，增長將會更低。格奧爾基耶娃表示，若內地不作結構改革，料內地經濟的中期增幅可跌穿4%。

此外，IMF將於下月中更新全球增長預測，會反映對全球經濟增長乏力的憂慮，因大多數大型經濟體的增長率仍落後於疫前水平，其中內地現時增長較疫情前的水平低4個百分點，歐洲低兩個百分點，總計全球低3個百分點，只有美國目前是唯一已恢復至疫前增長水平的大型經濟體。格奧爾基耶娃強調，內地今年增長將佔全球增長約三分之一，對亞洲以至全球都很重要。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）上月指出，部分美國企業認為內地風險過高而無法投資，格奧爾基耶娃指目前的確有資金流出內地，IMF會仔細監察當中趨勢，不過她指數字經濟和綠色科技等領域，對投資者仍然具有吸引力；她又稱，要關注內地並非以補貼來推動電動車產業，以免導致不公平競爭。