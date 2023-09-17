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債息升拖累美股 標指納指連跌兩周

【明報專訊】市場觀望聯儲局官員在本周議息對未來息口走勢看法，上周五美債再升，其中10年期美債息重上4.3厘水平，接近去年10月以來高位，拖低美股三大指數，標指及納指均挫逾1%，抵消兩日升幅，兼連跌兩周。外圍氣氛不佳累港股ADR和恒指夜期走低，或利淡明日港股開市。

紐油連續兩日企穩90美元

國際能源署料原油求過於供加劇，上周五紐約期油再升0.7%，連續兩日企穩90美元水平，與布蘭特期油全周升逾3%，更連升3周，同創10個月新高。加上周四公布的美國8月生產者物價指數（PPI）超出預期，帶動兩年期美債孳息率進一步升上5厘水平，收報5.037厘，10年期美債孳息率亦升至4.332厘。

港股ADR恒指夜期走低 或預示港股走弱

債息上升拖累美股在議息前走弱，上周五標指跌1.2%，收報4450點，納指挫1.6%，收報13,708點，之前兩日升幅均被抵消；道指跌0.8%，收報34,618點。總計一周，標指累跌0.2%，納指累跌0.4%，均已連跌兩周；道指則仍升0.1%。

個別行業方面，路透社引述消息指出，台積電（美：TSM）通知半導體生產設備商延遲交付，拖跌半導體股，ASML（美：ASML）、AMD（美：AMD）、Nvidia（美：NVDA）均挫約3%至4%。Adobe（美：ADBE）季績勝預期，但跟隨大市下跌4.5%。美國汽車工人周四開始罷工，不過對周五股價影響不大，福特（美：F）跌0.12%，通用汽車（美：GM）和雪鐵龍母企Stellantis（美：STLA）分別升0.8%和2.2%。

受美股拖累，港股ADR比例指數跌0.52%，收報18,088點。恒指夜期亦跌0.6%或117點，收報18,067點，較恒指低水117點，或預示明日港股開市走弱。