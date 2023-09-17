iPhone 15 Pro Max需求勁 最遲11月上旬發貨

【明報專訊】蘋果（美：AAPL）上周二發布iPhone 15系列，周五於全球40多個地區開放預訂。即使不少聲音指產品新意欠奉，但據蘋果美國官網顯示，「豪華版」iPhone 15 Pro Max部分色款需時六至七周發貨，推遲至最遲11月上旬才能發貨。外媒分析，或反映買家對毛利率較高的Pro Max版反應熱烈。
蘋果上周五下跌0.42%，全周下跌1.78%。索價1199美元的iPhone 15 Pro Max較去年貴100美元，似乎亦無阻「果粉」追捧。根據蘋果的美國官方網站，目前iPhone 15 Pro Max送貨時間稍為延長，藍色鈦金屬、黑色鈦金屬需兩至三周出貨，即最遲要等到10月上旬發貨，原色鈦金屬、白色鈦金屬則需要至少雙倍的發貨時間。iPhone 15標準版及iPhone 15 Pro則普遍需時約兩至三周才出貨，但標準版有些色款則最快於本月22日可發貨。
至於香港預售方面，Pro Max版亦要較遲才能發貨，相對標準版需時一至兩周即可發貨。Pro Max版的藍色鈦金屬、黑色鈦金屬約需四至六周發貨，而原色鈦金屬及白色鈦金屬則需要六至八周才發貨，比美國更長。
內地的iPhone 15 Pro Max發貨時間亦見延誤，要待至11月才能發貨，iPhone 15 Pro則大概需時三至四周。另外，蘋果在內地開放預訂時，美團（3690）的網上平台於首30分鐘內，已處理價值約2750萬美元的訂單。