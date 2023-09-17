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中國市場風險增 蘋果轉戰印度

【明報專訊】「美股七俠」（Magnificient 7）今年股價急飈，搶盡市場目光，其中蘋果（美：AAPL）於今年7月底飈至全年高位約196美元，較年初漲逾三成，隨後拾級而下，高位至今削共一成，市值蒸發3100億美元。外媒分析，其間蘋果公司經歷兩則負面消息，分別是中國據報禁止中央政府職員使用iPhone，以及華為重返5G市場，均與中國有關，拖累股價回落。外媒分析，適逢蘋果已部署將生產線及市場移向印度，對應日益不利蘋果的中國市場，時機正好，蘋果行政總裁庫克亦指正投入所有心血擴大印度市佔率，意味有望抵消來自中國的風險。

明報記者 鄭智文

資料來源：《福布斯》、《路透社》、彭博、《華爾街日報》、《印度人報》、《CNBC》、《投資者商業日報》

蘋果截至7月1日第三季業績表現參差，營業額按年跌1.4%至818億美元，淨收入升2.2%至198.8億美元。蘋果公司財務總監Luca Maestri表示，預料第四季營業額表現與第三季相若，暗示會再下跌，遜於市場預期。消息公布前後，蘋果股價已見下挫，兩日間累跌6.4%，跌穿180美元，反映市場對蘋果表現略為失望。

華為回歸等因素 或削蘋果在華份額

第三季蘋果在大中華區的業務表現較預期好，收入按年增7.9%至157.6億美元。庫克指出，中國消費者從同業品牌轉投蘋果，是今次業績做好的主因。《福布斯》專欄作家Peter Cohan指出，蘋果早年曾預測2019年初總收入按年跌半成，若與當時內地同業如華為等相比，iPhone售價過高，又缺乏內地必用的程式微信等，較少為內地消費者設想的程式。

自第三季業績公布以後，蘋果遇上兩則中國的負面消息，股價再度受挫。早前《華爾街日報》引述消息指出，中國政府已要求中央政府官員工作期間不得使用外國品牌的設備，包括iPhone，主因是中國政府希望減少依賴外國技術，亦希望防止敏感信息流出，惟日前外交部發言人毛寧澄清中國沒有發布相關禁令。

另一方面，華為於8月底突擊推出Mate 60 Pro智能手機，速度或追上5G，復成蘋果的強敵。即使蘋果上周發布iPhone 15系列，股價未見提振，仍在170美元水平徘徊。

大中華區是蘋果目前第三大市場，今年第三季蘋果來自大中華區的收入按年增7.9%至157.6億美元，佔總收入19.3%，份額僅次於美國的43.3%及歐洲的24.7%。隨着中美關係惡化，蘋果在中國的市場或面臨更多地緣政治風險。電子設備研究公司IDC副總裁Brian Ma分析，面對中國市場，現時華為以5G技術水平回歸，加上民族情緒，對蘋果稍為不利，有機會奪取蘋果部分市場份額。蘋果或早已洞悉局勢，近年正逐步將市場及生產線遷往印度，對冲風險。

現時蘋果在印度市場的收入仍不多，彭博曾引述消息稱，蘋果截至今年3月止印度收入錄近60億美元，按年漲近五成。即使蘋果早於2008年已經踏足印度，但10年過後，市佔率仍被指不足半成。

近年在印度市佔率升至7%

Peter Cohan分析，iPhone價錢仍遠較當地手機均價150美元為高，iPhone廠商設在印度以外，亦令當地iPhone要另付兩成關稅，其電池量過短，亦不適合通勤時間長的印度等。惟到2018年後，蘋果在印度市場的表現就逐步見改善，外界估計，蘋果在印度的市佔率升至約7%，近年蘋果在印度的發展步伐更顯著加快。

庫克形容印度「非常令人興奮的市場」

今年4月，蘋果在印度的首兩間門店開幕，庫克親臨孟買及新德里造勢，形容印度是「非常令人興奮的市場」，目前是公司的重心，更稱兩間門店好比里程碑。他又稱，印度很多人正晉升至中產，他感受到印度現在處於臨界點。不論電視、串流電影或音樂，庫克認為印度的ARPU（平均每付費用戶收入）明顯較其他地區低，但如果放長線看，相信印度將有全面的好機會。

當時庫克還順道與印度首相莫迪會面，後來庫克亦在推特暗示會面氣氛良好。印度工商業部Piyush Goyal當時透露，蘋果目前約5%至7%生產線放在印度，其生產線目標將提升至25%。

財富效應助滲透市場 帶動蘋果收入

《CNBC》分析，印度有望對應到中國過往15年在蘋果的角色，當中兩國有部分相似的特點，包括市場龐大、中產階層擴大、適合建立蘋果工廠等。CFRA資深分析師Angelo Zino形容，今日印度與15至20年前的中國很類似，當區的財富效應有助蘋果滲透市場，在印度的收入有望急增。

[企業地球村]