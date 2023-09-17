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薛偉傑：中學生設計陀飛輪 亮相香港鐘表展

【明報專訊】以往一般認為，在求學時期最好專心讀書。不過，近幾年社會風氣大變，而青少年也愈來愈早熟，喜歡盡早吸收工作經驗。最近，就有中學生設計出陀飛輪手表，兼且在貿發局主辦的「香港鐘表展」中展出。

設計者15歲 曾組裝80隻機械表

15歲的中四學生康穎基表示，他是在兩年前開始觀看YouTube的短片，來自學製表知識和技巧。大約一年，他就掌握了製造一般機械表的技巧，透過在淘寶上購買各種零件，一共製作了大約80隻機械表。他將部分作品拿到Carousell上放售，居然全數賣出。

去年9月，他在「香港鐘表展」中認識了本地手表生產商Anpassa的共同創辦人程思遠之後，更跟隨後者學習製作陀飛輪手表的技巧。最近，他終於設計自己的第一隻陀飛輪手表，並且在「香港鐘表展」中展出。

他表示，這隻手表的特點是盡量鏤空，以及有一大一小的兩個「康」字，代表父親和他。其中，小「康」字更是設計在手表下方的轉動橋架上。

此外，表面上有一個藍色的外圈，但原來那藍色並不是來自電鍍或者任何塗料，而是以鈦金屬製造外圈，然後將之準確加熱到730至760度之間，讓鈦金屬自然變成藍色（冷卻後不會變色）。

不過，為了節省時間和減低風險，這次是使用了內地生產的陀飛輪機芯，而未有自行設計和製作陀飛輪機芯。但康穎基坦言，將來打算以製表師為職業。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]