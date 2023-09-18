平安保險壽險改革歷時三年 成效顯現

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但在這最狂熱的時刻，平安保險保持頭腦清醒，主動啟動自上而下的全面改革，摒棄大進大出的人海戰術，聚焦代理人渠道高質量轉型（高品質、高產能、高收入）和新渠道組建（銀行優才、社區網格化、下沉渠道），以及「保險 + 服務」產品創新（健康管理、居家養老、高端養老），即「4渠道+3產品」壽險改革戰略。

新業務價值 「拐點」到來

事實上，改革的陣痛加上新冠疫情的肆虐，給平保的經營和業績帶來極大的挑戰。但堅守三年，改革的成效明顯出現。得益於壽險改革及市場需求回暖，2023年上半年，最能反映承保質量和成長性的壽險及健康險新業務價值指標，同比大幅增長45%，超出市場預期。

與此同時，經營質量亦有所提升。13個月保單續保率同比上升2.1個百分點，25個月保單繼續率同比上升7.0個百分點。

具體而言，在四個渠道中的代理人渠道，上半年新業務價值增長43%，人均新業務價值提升94%，幾乎翻倍；代理人人均收入1萬元人民幣以上，且85%的代理人在平保從業3至5年以上，穩定性很強。

新渠道貢獻 值得期待

銀保渠道以精英制的「新優才」隊伍為骨幹，目前已招募2,000人，並將擴展至3,000-4,000人。「新優才」的產能是普通代理人渠道3.5倍，2023年上半年，銀保渠道新業務價值同比增長174.7%。

社區網格化渠道通過網格專員對3,000萬「孤兒單」客戶面訪接觸，提升保單續保率。目前已推廣至51個城市社區，組建網格專員近1萬人。2023年上半年，網格區域「存續客戶」13個月保單續保率同比提升超過5.7個百分點。

至於下沉渠道，即拓展三四線城市和縣域壽險市場方面，目前在7個省份進行試點，逐步尋求好的模式實現突破。

壽險改革中的重要醫養佈局

針對客戶日益強大的醫療健康養老需求，平保在3個產品創新方面，近年推出了不少關於「保險+醫療健康」、「保險+養老服務」及「保險+高端養老」等服務體系，逐步建立明顯的產品差異化優勢。

2023年上半年，平安壽險通過健康管理服務超過1,600萬客戶，其中新契約客戶中近70%使用健康管理服務；居家養老服務先後覆蓋全國47個城市，累計超過6萬名客戶獲得居家養老服務資格；高端養老項目已在深圳、廣州、上海、佛山等地啟動。

壽險改革歷時3年，儘管面臨內外部挑戰，但已完成高質量轉型、渠道多元化建設、產品+服務驅動業績發展的目標。平保將不斷深化壽險業務發展，持續實現優於市場的營收和利潤業績。

人壽保險改革和有溫度金融

平安保險為甚麼要進行壽險產品的全面改革？改革將會為客戶帶來甚麼利益和服務？請觀看平安集團策略短片《人壽保險改革和有溫度金融》，你會找到答案。