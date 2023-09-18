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港貨櫃吞吐量跌16% 遭深圳拋離 業界指碼頭乏擴建 部分貨物直輸內地

【明報專訊】中國大陸及香港經濟復常及兩地通關，本應對本港貨櫃碼頭是利好消息，惟事與願違，面對全球經濟疲弱，需求減少，今年首7個月本港貨櫃吞吐量按年減近16%，相較同處珠江三角洲的深圳港口卻僅跌4%，「高下立見」。於港深兩地經營貨櫃碼頭的招商局港口（0144）直言本港碼頭近10多年基本沒有擴建，加上廣深兩地港口佈局愈趨完善，令部分貨物已不再經香港處理。香港貨櫃碼頭商會則指，大灣區部分港口受惠於當地政策支持，令香港港口處於不公平的營商環境。

明報記者 黃志偉

據香港海事處數據顯示，今年7月香港港口貨櫃吞吐量按年減少17.9%至約120萬TEU（標準貨櫃），今年首7個月便累計按年下跌15.8%至約832萬TEU（見圖）。至於鄰近的深圳港口，據中國交通運輸部數據顯示，7月貨櫃吞吐量則按年增加7.6%至282萬TEU，今年首7個月累計按年僅減少4%至1635萬TEU，表現遠勝香港。

港首7月832萬TEU 深1635萬TEU

在香港、深圳同時有經營貨櫃碼頭業務的招商局港口董事會主席馮波鳴，上月底出席業績記者會上提及，由於深圳、廣州等港口佈局愈趨完善，部分貨物已經直接輸往內地而不用再途經香港，故影響本港港口長遠發展，「香港近10多年來基本上沒新增的港口碼頭的能力」。不過，他認為香港作為自由港較內地其他港口方便，相信香港將繼續成為東亞地區的重要國際中轉港。翻查該公司經營數據，其深圳港口貨櫃箱吞吐量今年首8個月累計按年跌2.1%，同期旗下香港港口則減19.3%。

商會：灣區港口有政策支持 對港不公平

香港貨櫃碼頭商會以書面回覆本報表示，由於歐美市場對貨物的需求下降以致出口貨量減少、通脹及加息影響消費者情緒、中美關係緊張，以及鄰近港口的競爭等因素，都導致今年上半年香港貨櫃吞吐量下跌。另一方面，面對鄰近港口的競爭，商會指雖然香港本身深具競爭力，但由於大灣區部分港口受惠於當地政策支持，令香港港口處於不公平的營商環境。

香港付貨人委員會執行總幹事何立基指出，疫情間部分貨物由香港流失至內地港口，加上內地政府有提供誘因吸引貨源，「香港以商業機構經營為主，但內地如南沙港口基本上由政府經營碼頭，他們有公帑使用」。他表示，在珠江三角或華南而言，碼頭屬於零和遊戲，在貨源基本上相同且整體貨量沒增加的情况下，內地其他港口貨量增加時，香港則會減少。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，香港作為自由港，本來已沒有關稅，但總體經營成本，如碼頭處理費用便較深圳高，香港要再降成本的空間已不大。他認為雖香港港口未必會完全被內地港口如上海、深圳取代，因東南亞地區與內地大部分貨物經香港轉口，但問題是內地與很多東南亞盟國已有免關稅協定，唯一寄望或是香港加入RCEP，透過內地與東南亞貿易量增加，以帶動香港轉口量。

何立基則認為本港碼頭在系統營運、船租賃服務、船舶買賣等領域具豐富經驗，香港港口仍有一定優勢。他指香港與深圳航線佈局分工稍有不同。在歐美航線比例中，香港比不上深圳鹽田，因其以歐美線為主，香港航線網絡則在東南亞線、南美線等更有優勢，形成比較優勢（comparative advantage），但其貨量的確比歐美線少。所以認為兩地因業務不是完全重疊，故不會以同一速度回復，但香港面對國際貿易疲弱、生產地外移、訂單減少等因素影響，貨運前景仍未明朗。