同業倡設海運港口局 籲降陸路跨境運輸成本

冀向港航運業提供補貼

就本港貨櫃碼頭的長遠發展，香港貨櫃碼頭商提出多項建議，包括港府盡快成立類似機管局的香港海運港口局，推動及支持香港港口長遠發展的策略；對香港航運業提供補貼，使香港港口能與大灣區內其他港口健康發展等。

對於政府提出本港碼頭要朝向更高增值的海運業集群模型轉型，香港付貨人委員會執行總幹事何立基指很多人以英國倫敦碼頭轉型為高價值航運中心為例，認為可供香港參考，但香港沒有倫敦管理碼頭的長遠歷史、管理經驗、具財力的船東、國際海事組織等條件，認為「香港要明白自己長處和優勢」。他以新加坡為例，其用了20多年發展，甚至在某領域超越香港，例如吸引船舶管理、亞洲船東等，而香港過往二三十年來「做得唔足」，香港近來才開始提供船舶賣買、船舶租賃等稅務優惠。

不過，他認同去年底政府成立的OASES（引進重點企業辦公室）的路線，例如針對重點外資企業吸引其來港，望有成績出現。對於陸路跨境運輸方面，何指出該行業至今仍未開放以致運輸成本增加，他以東莞為例，輸往深圳鹽田相比香港葵涌的路程一樣，但輸往香港每程卻貴約2000元，認為可容許大陸出口商可使用內地車輛直接將貨運到香港葵涌碼頭，令成本縮減至少200元。