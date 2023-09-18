匯豐范卓雲：中國股市雖降級 內需科網電動車看俏

明報記者 葉創成

匯豐環球私人銀行上周發表「2023年第四季投資展望」報告，分析全球金融市場下季的投資機會，《Money Monday》就此邀請范卓雲接受專訪，特別是關於中國內地及本港股市有何投資亮點，考慮到她過去在《Money Monday》專訪中測市往績理想（見配稿），故她是次提出的觀點亦值得重視。

范卓雲首先解釋，何以匯豐上月把中國內地及香港股市評級由「偏高配置」下調至「中性」：「其實最重要的原因是見到7、8月公布的數據，反映內地經濟復蘇動力及速度比我們原先預期慢，加上見到人民銀行在8月下調貸款市場報價利率（Loan Prime Rate，簡稱LPR），僅下調1年期LPR 10個基點（100基點等於1厘）至3.45厘，5年期LPR維持在4.2厘不變，反映中央政府在支持內地經濟復蘇的部署、推出刺激經濟政策的方式，都是有焦點、比較溫和的手法，不會用大型的、進取的刺激措施。另外，我們預期若內地房地產市場要回穩，中央政府需推出更多穩樓市措施，亦預期陸續會有相關措施出台，但需要比較長的時間才會見效。企業盈利展望方面，我們留意到上市公司的前瞻指引普遍趨向審慎，所以我們覺得把中國內地及香港股市評級調整至『中性』資產配置的觀點，會相對穩健一些，尤其是要迴避受到內地房地產行業下行所波及的一些行業。」

中秋國慶長假將至 利好內地消費服務業

隨着人民銀行於上周四收市後宣布下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，並且罕有地加快至翌日（即上周五）起生效，市場估計釋放長期資金5000億元人民幣，而且上周五內地公布的8月經濟數據亦優於市場預期，例如零售銷售總額按年上升4.6%（見圖1），恒指上周五上升134點或0.75%，帶動全周跌幅收窄至19點或0.11%。向前望至今年底的話，范卓雲認為，隨着內地政府推出新一輪穩定內需的刺激經濟政策，投資者應該聚焦於消費及服務業尋找投資機會。

范卓雲表示：「我們見到下半年以來中央政府推出穩定內地經濟增長的政策，均很着重於提振消費，包括帶動電動車消費的稅務優惠，亦見到在互聯網平台經濟的金融政策上鼓勵消費信貸（consumer credit）的發展，這些政策都有利於維持消費及服務業增長的趨勢，所以我們特別留意必需消費品、旅遊相關行業例如航空公司，以及澳門賭業板塊，預料會受惠於出行旅遊，特別是很快便會來臨、由本月29日至10月6日的中秋節加國慶長假期，這亦都可以對旅遊、消費、餐飲、娛樂相關的板塊帶來正面的支持。」

澳門賭收勝預期 濠賭股可趁低吸

即將來臨的中秋節加國慶長假期期間，不少內地居民料會到澳門旅遊。范卓雲認為，澳門賭業板塊的確值得留意，她表示：「雖然澳門賭業股由年初至今所公布的營業收入及盈利數據均優於市場預期，但它們的股價表現依然受累於市場疲弱氣氛，所以此弱勢已脫離了基本面，亦是一個好的機會給投資者趁低吸納這些優質旅遊相關股份。」

事實上，根據澳門博彩監察協調局數據，8月份的博彩收入達到172.13億澳門元，按年大增686.4%，優於市場預期外，亦為自疫情爆發後，2020年1月後的單月最高水平（見圖2），也相當於疫情前、2019年8月242.6億澳門元的70.9%。累積計算今年首8個月，澳門博彩收入為1140億澳門元，按年升295.1%，美高梅中國（2282）董事長及執行董事何超瓊預期有關收入今年全年有機會高達1700億至1800億澳門元。

范卓雲在上文提及，中央政府目前在互聯網平台經濟的金融政策上鼓勵消費信貸，事實上，在7月召開的政治局會議表示「要推動平台企業規範健康持續發展」，與4月召開的政治局會議相似。范卓雲強調，中資科網股目前具備投資價值：「中國科網平台公司所公布的第二季業績顯示，它們的主營業務及盈利展望均有明顯好轉，該板塊過去近兩年相當大的估值下調後，我們認為現已充分反映行業監管的不利因素，而且我們亦認為行業監管最壞時期已過去，原因是政府目前聚焦於穩定經濟增長，過去幾個月的政治局會議亦就此有政策宣示。」

科網監管最壞時間已過 現估值吸引

從估值重估角度看，范卓雲認為，目前在中國內地及香港股市中，估值最吸引、最有上升空間的便是中資科網股，「由年初至今，我們見到由美國科網股帶動整體美股上升，因此在科網此板塊，美股的估值已經大幅上調，但期內中資科網股估值不升反跌，目前估值仍然處於歷史平均的低端，故對比美國同業估值的差距亦拉闊。以基本因素而言，中國此一輪由消費及服務業帶動的復蘇可望延續，有望帶動科網平台公司盈利繼續增長」。

另外，范卓雲亦看好中資電動車及電池股：「目前中國汽車產業與10年前明顯不同，過往中國汽車市場主要是內銷，但去年是改變遊戲的一年（game changer），原因是去年中國已跳升為汽車淨出口國，這主要由電動車出口勁升所帶動，現時中國電動車已經是全球行業領導者，直接與日本、德國等全球先驅競爭。全球汽業行業向來講求規模效益（economies of scale），要達至群聚效應（critical mass），汽車製造商才有優勢去加大研究發展（R&D）的投資，進一步拉開與全球其他競爭對手的差距，由於目前全球六成的電動車生產量來自中國，亦會帶動中國電動車、整體產業鏈及生態系統的競爭優勢進一步強化，令中國電動車及電池生產商成為全球行業領袖。」

中國電動車產量佔全球六成 具規模效益

內地財政部、稅務總局、工信部於6月聯合公布，為支持新能源汽車產業發展，促進汽車消費，將延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策──對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免徵車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過3萬元人民幣；對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半徵收車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車減稅額不超過1.5萬元人民幣。

范卓雲預測，受惠於上述稅務優惠政策，內地電動車於整體汽車市場的滲透率亦可望繼續上升：「內地電動車於7月的滲透率已達36%，我們最近亦調高此滲透率的預測，估計在今年底它會攀升至37%、2025年會上升至53%，而到2030年更會高達90%。」她表示，由於內地電動車有政策支持，背景是中央政府鼓勵居民由化石燃料（fossil fuel）所推動的汽車而轉型至電動車，這亦符合匯豐所看好的其中一個投資主題──亞洲綠色轉型，故她相信不論中資電動車、電池或其他產業鏈均有很多投資機會。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]