往績回顧：曾測中內地科網醫療 2020年帶動港股向好

范卓雲當時表示：「今次五中全會的主題很明確，便是十四五規劃，將會為未來5年中國經濟增長模式提供一個路線圖，而這路線圖從習近平主席出席深圳特區成立40周年的講話亦已很清楚，經濟增長動力將來自內需消費與科技創新，這亦是因應外圍不明朗因素及面對地緣政治風險而釐定的國策，因為中美關係的不明朗因素料在下年美國總統大選後仍會存在，也就是說，中美關係不會馬上正常化，需要再觀望如何發展，再加上環球經濟復蘇速度仍緩慢，內需消費及科技創新便成為最可靠的經濟增長點」。

在上述專訪見報前一個交易日（2020年10月16日），恒指收報24,386點，跟着恒指在中資科技及醫療股領軍下急升，2021年2月18日最高報31,183點，短短4個多月累積升幅達6797點或27.8%，是2003年4月至2007年10月大牛市結束、2008年9月美國投行雷曼兄弟破產觸發全球金融海嘯以來，過去15年港股表現最好的一段時間之一，而且過去3年內需消費及科技創新亦的確屬內地政府一直積極推動的經濟增長點，中美關係至今也仍未正常化，可見范卓雲當時的預測頗準確。

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