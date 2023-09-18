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XTransfer向國際化發展 擴服務項目 暫未擬上市

標籤：經濟

【明報專訊】招商局有份領投的B2B全球貿易金融科技平台XTransfer，近期在港登陸並投入運作。該公司創辦人兼首席執行官鄧國標指出，他們經過6年發展已經錄得盈利，惟現階段重點將放在國際化發展，並擬在現有替客戶做好貿易收付款服務之外，擴大服務項目，暫時未考慮上市。

目前XTransfer已與中國銀行、星展銀行（香港）、花旗銀行等在港分行等合作。鄧國標說：「希望藉此將大企業從國際銀行享用到的服務，提供給中小企，扮演『外貿版支付寶』及『商業對商業（B2B）版的PayPal』的角色，利便用戶24小時外匯兌付。」有關數字化平台既解決中小企到銀行開戶難，亦令業界較具效率地及以較低成本，做好合規及反洗錢要求所需的把關工作。相對其他平台收費較高而言，XTransfer的用戶所需支付費率只約千分之五，亦不用買方付款提供退款保障（chargeback）。

獲證監批牌照 進一步拓港服務

鄧國標指，公司為配合發展已融資約1.38億美元，引入招商局創投、香港及外國投資者參與融資，並對平台建設投資15至16億元，更已錄盈利。資料顯示，該公司到2021年已完成D輪融資，估值逾13億美元。他說暫時他們未有上市融資的計劃，重點還是以做好國際化發展為先，例如在香港、新加坡、英國設點之外，計劃到海外鋪設更多據點，甚至在新加坡取得支付牌照擴大營運。

自從在港建立運作後，XTransfer至8月初已累積逾百名會員。鄧國標指，他們在港還取得證監會的營運牌照，可在港進一步提供服務。在內地方面，他們日後可進一步為用戶於免抵押下，結合銀行涉足貿易貸款服務。在香港市場，其亦同樣具備條件在貿易貸款領域探索發展空間。