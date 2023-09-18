moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

梁振輝：小心美聯儲11月或加息

【明報專訊】美國踏入加息的第二年，美聯儲今年以來已加息4次，現時息率處於5.25厘至5.50厘區間，市場一直對息口前景有爭議，擔心通脹的投資者認為仍要加息，而憂慮經濟的投資者卻認為加息已足夠，甚或希望出現減息。

上周美國公布最新的通脹數據，核心消費物價指數（不包括食品和能源成本）按月上漲0.3%，為6個月來首次加速上升，但按年升4.3%，較上月的4.7%為低。至於反映商業層面通脹的生產物價指數（PPI）按月上漲0.7%，創下2022年6月以來的最大的單月漲幅，反映美國通脹仍未全面回落，雖然市場認定本周美聯儲將保持利率不變，但下一次在11月初的會議仍有可能加息。

歐央行行長：利率已處限制性區域

歐洲央行連續第10次加息，政策利率提高至4厘，但未能幫助歐元匯價。因為歐洲央行行長拉加德的言論較市場預期顯得鴿派，她指出利率目前已處於限制性區域，令市場揣測加息周期是否已完結，其言論亦導致市場大幅調升在2024年減息的可能性，從而將歐元拖低至2023年3月以來的最低水平。

英鎊跌破200天線支持

英鎊兌美元上周也反覆偏軟，並跌破200日移動平均線的支持，走勢疲軟主要是因為美元走強和對歐洲經濟增長的疲軟情緒所拖累。本周英倫銀行亦會議息，市場預期有機會加息0.25厘，留意會否為英鎊帶來支持。

渣打香港財富管理投資策略主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[梁振輝 匯市前瞻]