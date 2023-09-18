許健生：港失「TOKEN 2049」可惜 官民應齊心再奮起

大家可能不知，首屆「TOKEN 2049」是在2018年3月在香港舉行，但隨着社會事件、疫情封關及特區政府早幾年在虛擬資產發展上的政策不太明確，所以此活動遷去新加坡，並辦得愈來愈成功，成為全球Web3業界的標竿活動。

星持開放態度 港政策保守謹慎

就政策來說，新加坡一直都是持開放同前瞻的態度，對金融同科技領域的創新一直都抱着支持和鼓勵的態度。新加坡金融管理局（MAS）專門為區塊鏈、元宇宙和Web 3.0技術方面有創新和創業的企業設立「監管沙盒」政策，容許這些企業和新創項目在新加坡進行測試。另外，MAS制定了一部《支付服務法》，授權市場參與者牌照和加強保護消費者的制度。更與國際組織和其他國家合作，推動跨境支付、數字貨幣交換、數字身分認證等標準制定同協調。

相對而言，香港在政策方面較保守同謹慎。雖然特區政府對虛擬資產創新有開放態度，但對虛擬資產交易所的監管要求就相對嚴格，包括要獲得證監會及/或金管局申請相關牌照，營運商為應付雙重監管下必會增加成本，這可能會影響香港在Web3領域的競爭力同吸引力。但話雖如此，經過FTX、JPEX及Luna等事件後，完善的監管的確有助保障消費者的權益，所以目前要依賴香港監管機構能準確拿揑在創新發展與安全之間取得當中的平衡與取捨。

筆者今年有幾名朋友專程去了新加坡參展和參觀「TOKEN 2049」，和他們談的時候第一個反應都是說這個活動很成功、很國際化和香港的氛圍很不同。先說很成功是因為來自全球的Web3參展企業達300多家，參觀者的門票雖然要500美元，但依然過萬人購票入場。而兩日的活動，在會場不同的Side Events更多達400多個，熱鬧非常。

至於國際化方面，包括展商及參加者都是來自不同的國家，當中有來自歐洲、中東、東南亞及中國等地區。據參展朋友觀察，今年的歐洲及中東人士較去年多，而來自中國的參觀者就感覺上較去年少了一點。但總括來講，在會場上不會覺得身在新加坡，而是在一個國際化的大舞台。

從業員對港發展Web3抱觀望態度

與香港比較，今年4月香港也舉辦過Web3 Festival的大型活動，可能是首屆舉辦及剛剛開關的關係，那次的活動以內地企業參與較多。筆者也參觀了Web3 Festival，的確很熱鬧，而氣氛好像在上海、北京的大型活動一樣。隨着疫情過去，市場復常，期待明年的Web3 Festival也能帶出一種國際化的氣氛，彰顯香港國際化的優勢。

據參展的朋友較為特別的觀察，今年創投（VC）較去年多了不少，更會主動去了解不同的Web3新興項目。相信是因為Web3市場大熊市了太久，市場經過汰弱留強，能留下來的Web3項目/企業也相對具競爭力；加上美國亦有迹象放緩加息，更有估計明年下旬有減息的可能，驅使風投機構積極探索新機會，增加資金從投新興行業發展的可能性，畢竟風投機構都要靠投資項目來賺取利潤。

筆者亦拜託參展朋友了解一下在「TOKEN 2049」的與會人士對香港發展Web3的看法，綜合他們的回覆，覺得其他國家的Web3從業員對香港發展Web3產業還是抱着觀望態度。當中可能對香港法規的不熟悉及香港的營運成本高因而卻步。而更重要是因地緣政治關係，他們會傾向選擇一些較中立的市場來開拓業務。有這樣想法的更包括Web3代表性人物、以太坊聯合創始人維塔利克‧布特林（Vitalik Buterin）。他在「TOKEN 2049」提醒希望在香港建立加密貨幣業務的企業，應該考慮特區政府對加密貨幣的友好程度的穩定性。

布特林補充說：「我對香港了解不多，對最近香港和內地之間複雜的互動了解更少。」他說：「顯然，現在非常友好。但我和其他人都在問的一個重要問題是：友好程度的穩定性有多大，有多久？」

過去幾周一直在亞洲的布特林表示，他對區內開發者社區的參與度感到驚訝。布特林在活動中告訴The Block：「我最大的收穫是，對研究方面的進展感到印象深刻。」他補充，過去幾周他一直在印度、日本、台灣、帛琉和新加坡旅行。

宜增加業界與政府機構互動

布特林說：「我在這些國家的每一個地方都看到了大量活動，特別是在日本和台灣等許多地方，我看到了許多人致力於零知識證明（ZKP）和私隱解決方案的工作。」他表示：「這給我留下了深刻的印象。」

筆者認為香港損失了「TOKEN 2049」這樣的活動是很可惜，但我們不需要妄自菲薄。只要業界齊心，配合特區政府有序發展，增加業界與政府機構的互動，我們可以打出自己的一片天。

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[許健生 前沿科技]