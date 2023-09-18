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溫傑：騰訊業績能見度高 320元以下分段部署

【明報專訊】收到讀者的電郵表示，隨着內地加推政策，包括最近下調存款準備金率，相信港股表現有望改善，因而希望部署科技股。我們的觀點是，短線由於業績期已過，加上部分投資者仍對內地經濟及房地地產市場有憂慮，大市及貝他值（即Beta數，Beta Coefficient）較高的科技股或維持區間波動，未必能即時展開較持久的升勢。至於中長線而言，部分科技股有望受惠估值吸引及盈利增長而可以看高一線。當中，一如筆者在節目中分享，我們較偏好騰訊（0700）、阿里（9988）及快手（1024）。今個星期我們會簡評騰訊，並提出其他可行的科技股投資方法。

騰訊業績簡單而言，第二季總收入按年增長11%至1492億元（人民幣，下同），按季則降1%，遊戲業務疲弱抵消了廣告業務的改善，令收入未達預期。非國際財務報告準則淨利潤按年增長33%至375億元，勝預期。針對表現較差的遊戲收入，特別是期內收入按年持平的中國遊戲分部，管理層認為這只是暫時的，並預計國內遊戲收入將在第三季度恢復按年增長。

至於網絡廣告業務至去年第四季開始明顯反彈，第二季收入按年增34%至250億元，反映視頻號廣告的強勁需求，以及機器學習廣告平台的不斷優化。至於金融科技及企業服務業務第二季的收入則按年穩健增長15%至486億元。

總體來說，第二季的利潤增速超過了收入增速，焦點是廣告業務實現了顯著的快速增長（同樣情况亦可見於快手）。另外，騰訊正在以騰訊雲模型即服務（MaaS）為合作伙伴提供模型庫，同時也在打磨自研的專有基礎模型。未來股價主要催化劑將包括本地遊戲於第三季恢復增長、視頻帳戶持續增長等有利的因素。進取投資者可於320港元以下分段部署，若下跌10%則需考慮減持；現不定下目標價，我們會根據市况再作跟進。

除個股外，其實戰友們亦可留意科技股ETF，透過分散投資減低個股風險，當中可留意南方東英恒生科技指數ETF（3033）。其主要採取全面複製策略，追蹤恒生科技指數，捕捉30隻香港上市頂尖科技或創新企業表現，其中包括騰訊、阿里及美團（3690）等。相比個別科技股，此ETF擁有良好組合多元化及較低波動性。

另外，大家亦可留意日興資產管理環球互聯網ETF（3072），其追蹤iEdge-Factset全球互聯網指數，該指數包括全球市值排名前30的互聯網公司，助投資者涉足多元化趨勢主題，如電子商務、社交網絡和媒體、電子遊戲、雲計算和物聯網等。根據資料，美股佔組合65.8%，中資股佔29.9%，有利捕捉美國相關企業的投資機遇。事實上，由於今年美國科技股表現強勁，此ETF的表現優於香港恒生科技指數。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]