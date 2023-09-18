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瑞銀亞洲：股價連升5天 匯豐牛61755

【明報專訊】人行再公布降準，帶動恒指曾高見18,372點。輪場資金積極部署恒指相關產品，以淡倉的資金流入較多。如投資者看好恒指，可留意恒指牛證（53017），收回價17,700點，行使價17,600點，2023年11月到期，有效槓桿24倍。如看淡可留意恒指熊證（53714），收回價18,800點，行使價18,900點，2026年7月到期，有效槓桿約34倍。

舊經濟股匯豐控股（0005）自8月中開始股價一直向下，曾多次上試60元水平但遇上阻力，上周匯豐連升5天，於上周四時曾升穿60元，直至上周五，匯豐升1.84%，收報60.85元，上試50天線水平。如投資者看好，可留意匯豐牛證（61755），收回價55元，行使價54元，2023年11月到期，有效槓桿約8.7倍；相反如看淡，可留意匯豐認沽（18361），行使價55.5元，2023年12月到期，有效槓桿約15倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2023。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲 股票衍生產品銷售部]