摩根大通亞洲：跌近今年低位 騰訊購19428

管理層又指出，混元在三大常見測試集的中文、理科和數學子項的表現均超越GPT-4。同時，混元還廣泛接入騰訊不同的產品線。在騰訊雲、廣告、騰訊會議及微信生態系統等多個業務領域，提供智慧服務，提高工作效率。

不過大語言模型發展暫未有為騰訊股價帶來刺激作用，騰訊9月以來股價大約於315元至335元之間上落，上周跌近今年來低位，如投資者欲趁低吸納好倉可參考騰訊購（19428），行使價370.2元，實際槓桿10.8倍，2023年12月22日到期。如認為後市仍有下跌空間可注意騰訊沽（14499），行使價277.8元，實際槓桿11.5倍，2023年12月19日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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