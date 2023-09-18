moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

摩根大通亞洲：跌近今年低位 騰訊購19428

【明報專訊】騰訊（0700）早前於騰訊全球數位生態大會上推出了大語言模型「混元」。有券商引述管理層進一步介紹稱，混元擁有逾千億參數及逾兩萬億Tokens預訓練語料、強大的中文理解與創作能力、邏輯推理能力和可靠的任務執行能力。

管理層又指出，混元在三大常見測試集的中文、理科和數學子項的表現均超越GPT-4。同時，混元還廣泛接入騰訊不同的產品線。在騰訊雲、廣告、騰訊會議及微信生態系統等多個業務領域，提供智慧服務，提高工作效率。

不過大語言模型發展暫未有為騰訊股價帶來刺激作用，騰訊9月以來股價大約於315元至335元之間上落，上周跌近今年來低位，如投資者欲趁低吸納好倉可參考騰訊購（19428），行使價370.2元，實際槓桿10.8倍，2023年12月22日到期。如認為後市仍有下跌空間可注意騰訊沽（14499），行使價277.8元，實際槓桿11.5倍，2023年12月19日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]