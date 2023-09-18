陳永傑：市場憧憬美加息周期完結

貝萊德全球定息收入投資總監里德指出，隨着美國勞動力市場放緩，預料聯儲局將暫停加息。

美國勞工部較早時公布，8月非農業職位增加18.7萬個，高於市場預期；但8月失業率上升至3.8%，比較7月大幅上升，是去年2月以來最高水平，工資增長則放緩。里德表示，數據反映美國勞動力市場放緩，聯儲局今個加息期很可能經已完結。

美國2年期國庫券孳息率最多上升11基點，至4.75厘，但升幅其後收窄；10年期國庫券孳息率最多升7基點，至4.18厘。

交易商預期，聯儲局再度加息概率經已降低至50%以下。利率期貨數據顯示，交易商估計聯儲局最快明年5月減息0.25厘，里德認為這種可能性確實存在，但最可能減息時間仍然是明年下半年。

減息周期到來 是長線投資機會

亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克指出，美息經已處於足夠高水平，聯儲局不宜再加息。他指出，聯儲局現時基準利率經已處於對經濟具限制性的水平，如果要再加息須審慎行事，避免對經濟造成太嚴重的衝擊。不再加息並不意味聯儲局應該在短期內減息。

筆者觀感是，全球樓市及股市等投資市場，在過去一年多因加息出現顯著跌勢，現在才逐步收復失地。減息周期的到來，是長線投資機會。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]