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廖偉強：拼經濟先激活樓巿

標籤：廖偉強

【明報專訊】近期銀主盤數量比一年前多了約50%。一些財務公司急於出貨，目標就「要錢唔要貨」。他們如此心急，主因除了是息口上升帶來壓力外，市場成交低迷，亦令他們擔心出貨愈慢，損失愈多。小業主亦被這種氣氛所感染，加上媒體的廣泛報道，令樓市更添下行的壓力。樓市不穩，其連鎖效應亦殃及各行各業，甚至整體經濟。

樓市不穩的情况，在內地同樣出現。內地近期已加大力度去保經濟、救樓市，開始放寬或撤銷部分房地產的銷售和按揭限制，希望透過激活樓市，為整體經濟帶來動力。

內地的措施已立竿見影，一線城市的房地產交投開始轉趨活躍，股市亦因此回穩。

香港同樣需要拼經濟，特區政府近期的重點就是要激活「夜經濟」，推動港人提升夜生活的消費。另外，亦成立專責小組，期望盡快推出措施刺激港股成交量。

其實，拼經濟最直接有效的方法，莫過於激活香港樓市。十多年前政府推出的辣招，原意是不希望見到香港地產市場出現泡沫。

今天港人的財富已經累積豐厚，超過100萬個住宅已經沒有按揭貸款，這些有實力的業主，不少都希望增持物業作自用或收租，政府只要鬆綁部分的辣招，已經可以釋出很多資金來激活樓市。

當樓市被激活，樓價回穩，市民就毋須擔心財富被蒸發，消費意欲自然提高，各行各業都可以受惠。政府當然知道與房地產相關的行業實在是非常多，樓市回穩所帶來的好處，普羅市民同樣會感受得到。既然市民和政府都明白這是激活經濟的良方，就應該放膽行之。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]