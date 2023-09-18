馬泰陽：樓價時光倒流把握入巿機會

【明報專訊】翻查樓市歷史，香港樓價並非只升不跌。香港回歸後，樓市曾經歷大起大跌，1997年金融風暴席捲亞洲，香港樓市走進低潮期。不過低處未算低，2003年SARS疫情爆發，樓價再直插谷底；由1997年高位累跌約七成。當時樓市泡沫爆破，樓價跌勢進一步加劇，市場湧現逾十萬負資產。當年的負資產教訓確實令不少市民猶有餘悸，有部分人「一朝被蛇咬，十年怕草繩」，從此對買樓置業卻步，不過危中亦有機，也有部分人成功瞄準機會「撈底」入市，食盡SARS後長達十多年的樓市升浪，獲利數倍離場的業主亦比比皆是。
事實上，本港樓價在2003年SARS低位回升，拾級而上，並反覆升至2021年高位，由低位至高位累漲近5倍。不過近年受新冠疫情和息口上升影響，樓價出現調整。今年8月大型發展商以低價推盤搶佔市場焦點及購買力，二手市場亦被迫跟隨調整價格。樓價時光倒流實在可遇不可求，回顧2018年底，中美貿易戰陰霾密佈，當時市場前景未明，有發展商旗下觀塘新盤以低市價推，即時冰封區內二手市場。不過最終項目銷情亮麗，同時亦帶動樓市走出中美貿易戰的陰霾，重振交投氣氛，因此是次再有發展商牽頭低價促銷奏效，相信或有助樓市氣氛。
第四季樓市有機會反彈，其中一個原因是內地房地產政策明顯鬆綁，包括放寬認房不認貸政策率，以及取消多地限購等政策，為房地產市場帶來了好消息。因此，市場亦期待10月新《施政報告》會出現利好樓市措施。
在加上美國息口有機會在第四季見頂，利好消息有助提振市場情緒，故準買家如有意入市，不妨把握目前樓價「時光倒流」的機遇上車置業。
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