6新股「撞期」招股 共集資逾38億元 分析：新綠債接受認購 勢攤薄市場資金

【明報專訊】新股市場再趨活躍，從事人工智能解決方案的北京第四範式（6682）、內地線上醫療服務商東軟熙康（9686）及內地遊戲商中旭未來（9890）昨日起同日招股（見表）。與此同時，內地汽車服務平台途虎養車（ 9690 ）、內地生物技術公司友芝友生物（2496），以及內地民營跨境海運物流商樂艙物流（2490）於上周三及周四（13日及14日）起開始招股，意味着截至昨日，有6隻新股「撞期」招股。
6隻新股「撞期」招股，合共集資逾38億元。加上政府發售新一批綠色零售債券，同於昨日開始接受認購，認購期至本月28日，最多加碼至200億元。零售綠債每手入場費1萬元，鎖定3年保底息高達4.75厘，遠較上批綠債的2.5厘為高。分析相信，零售綠債開始接受認購，不單對第四範式、東軟熙康及中旭未來等撞期招股的新股認購反應或受影響，整體港股的資金亦可能會被吸走。
香港股票分析師協會理事連敬涵表示，對比起6隻新股、他更偏好於綠債，因為綠債提供保底息4.75厘的穩健回報，「抽嘅話寧願抽綠債好過，其他個啲唔知隨時輸幾多。」他表示，綠債不單會影響資金流入新股，更會攤薄整個港股市場內的資金，更預期市民即使抽不到綠債，回流的資金亦不會流入新股。
香港浸會大學商學院財務及決策系副教授麥萃才認為，6隻新股選擇於現時上市，並且於其他股份同一時間公開招股，很明顯對於自身公司上市的情况有信心。
麥萃才表示現時利率高企大環境下，股票的估值一定不如理想，至於投資者選擇認購與否，很取決於投資者的種類。某些類型新股受散户歡迎，而有些則較受機構投資者青睞，如機構投資者較偏好於生物科技板塊。麥續稱，股票為風險資產，而綠債為無風險資產，兩者不能比較和相提並論。